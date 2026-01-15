Sân bay Khe Gát với trận đánh chớp nhoáng hơn 50 năm trước

Quảng Trị từng giữ vị trí chiến lược trên tuyến đường Trường Sơn, là đầu mối giao thông quan trọng chi viện cho chiến trường miền Nam. Khu vực này thường xuyên bị không quân và hải quân Mỹ đánh phá nhằm cắt đứt nguồn tiếp tế từ hậu phương miền Bắc.

Cuối năm 1968, Bộ Quốc phòng chủ trương xây dựng sân bay dã chiến mang mật danh B7 tại thôn Khe Gát, tạo yếu tố bất ngờ trong tác chiến phòng không, bảo vệ tuyến vận tải chiến lược. Công trình được xây dựng trong khi các phương tiện trinh sát hiện đại của Mỹ như OV-10, SR-71 và hệ thống cảm biến hoạt động liên tục.

Sân bay chỉ có một đường băng duy nhất rộng hơn 30 m, dài 1,8 km. Sau chiến tranh, công trình không sử dụng. Khi xây dựng đường Hồ Chí Minh, nhà chức trách đã làm đường bêtông rộng 9 m, hai làn xe chạy, phần đất còn lại của đường băng giữ lại.