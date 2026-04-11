Samsung và NIC phát triển giáo dục STEM cho học sinh Việt

Samsung kết hợp cùng Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia NIC tổ chức chương trình Solve for Tomorrow 2026 nhằm thúc đẩy giáo dục STEM ở Việt Nam.

Tại lễ khởi động sáng 11/4 tại Hà Nội, ông Na Ki Hong, Tổng giám đốc Samsung Việt Nam, đánh giá công nghệ đang mở ra những cơ hội 'chưa từng có" và tương lai sẽ được dẫn dắt bởi những người hiểu biết về công nghệ, đóng góp cho xã hội và cộng đồng thông qua công nghệ.

Nhắc đến quá trình tổ chức Solve for Tomorrow (SFT) những năm qua tại Việt Nam, ông Na Ki Hong cho biết chương trình đã khuyến khích phát triển các giải pháp mang tính thực tiễn nhằm giải quyết vấn đề xã hội và cộng đồng, đồng thời thúc đẩy giáo dục STEM. Từ đây, ý tưởng sáng tạo của học sinh có thể được hiện thực hóa, hình thành các dự án công nghệ, đóng góp cho xã hội.

"Tôi tin sự bứt phá về tri thức và năng lực đổi mới sáng tạo của các em học sinh ngày hôm nay sẽ chính là bệ phóng cho tương lai cất cánh của Việt Nam", ông Na Ki Hong nói.

Tổng giám đốc Samsung Việt Nam Na Ki Hong phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Lưu Quý

STEM là phương pháp giáo dục tích hợp bốn lĩnh vực: Khoa học (Science), Công nghệ (Technology), Kỹ thuật (Engineering), và Toán học (Mathematics). Thay vì học lý thuyết riêng lẻ, STEM chú trọng ứng dụng kiến thức vào thực tiễn, rèn luyện tư duy sáng tạo, kỹ năng giải quyết vấn đề và làm việc nhóm.

Solve for Tomorrow được tổ chức tại Việt Nam từ 2019, với mục tiêu thúc đẩy ứng dụng giáo dục STEM vào nghiên cứu và xây dựng giải pháp nhằm giải quyết các vấn đề thực tiễn của xã hội và địa phương. Cuộc thi năm nay tập trung vào các chủ đề phát triển môi trường bền vững thông qua công nghệ; kết hợp thể thao và công nghệ nhằm thay đổi xã hội, hướng tới giáo dục và phát triển tương lai; ứng dụng công nghệ nhằm phát triển xã hội bền vững.

Đây cũng là năm đầu Samsung kết hợp cùng Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC), được kỳ vọng lan tỏa phong trào STEM tới hàng nghìn trường học trên cả nước, góp phần hiện thực hóa chủ trương lớn của Việt Nam về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

"Việc hai đơn vị hàng đầu về thúc đẩy hoạt động STEM tại Việt Nam hợp tác triển khai chương trình từ năm 2026, đánh dấu bước tiến quan trọng, thể hiện sự đồng hành giữa khu vực công và khu vực tư nhân trong phát triển giáo dục STEM tại Việt Nam", Thứ trưởng Tài chính Lê Tấn Cận cho hay.

Theo ông Cận, Bộ Tài chính đánh giá Samsung không chỉ là nhà đầu tư hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ cao, mà còn là doanh nghiệp tiên phong trong việc đồng hành cùng Việt Nam phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Ông đề nghị NIC tiếp tục coi giáo dục STEM và phát triển nguồn nhân lực trẻ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, luôn đồng hành cùng các cơ sở giáo dục, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp trong và ngoài nước, mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo, sáng tạo và khởi nghiệp trong giới trẻ.

Thứ trưởng Tài chính Lê Tấn Cận phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Lưu Quý

Cuộc thi Solve for Tomorrow được Samsung khởi xướng năm 2010 tại Mỹ. Tại Việt Nam năm 2025, cuộc thi thu hút gần 7.000 học sinh, hơn 2.500 giáo viên tham gia và 2.625 ý tưởng được gửi dự thi. Năm nay, chương trình được triển khai từ tháng 4 đến tháng 10 trên toàn quốc, với hai bảng thi, gồm bảng A dành cho học sinh THCS và bảng B dành cho học sinh THPT.

Ngoài ý tưởng, chương trình cũng đặt ra yêu cầu và lộ trình biến các sáng kiến trở thành giải pháp có khả năng áp dụng thực tiễn tại địa phương, qua đó góp phần giải quyết thách thức cụ thể mà cộng đồng đang đối mặt. Trường có đội thi đạt giải nhất ở mỗi bảng sẽ được Samsung tài trợ phòng học chức năng STEM Lab trị giá 60.000 USD mỗi trường.

Lưu Quý