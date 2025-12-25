Samsung trình diễn AI nâng cấp trên thiết bị gia dụng tại CES 2026

Samsung sẽ giới thiệu loạt thiết bị gia dụng tích hợp AI mới cho các giải pháp giặt sấy, chăm sóc quần áo, điều hòa, robot hút bụi, mang đến trải nghiệm sống cá nhân hóa, tại CES 2026.

Triển lãm điện tử tiêu dùng CES 2026 diễn ra ngày 6-9/1 ở Las Vegas (Mỹ). Năm nay, Samsung tiếp tục mở rộng danh mục thiết bị Bespoke AI với khả năng chăm sóc quần áo thông minh, điều khiển nhiệt độ trực quan và trải nghiệm làm sạch tiện lợi. Các sản phẩm được thiết kế để thích ứng với lối sống người dùng thông qua kết nối liền mạch giữa các thiết bị. Danh mục các thiết bị gồm tủ chăm sóc quần áo Bespoke AI AirDresser nâng cấp, máy giặt sấy Bespoke AI Laundry Combo thế hệ mới, điều hòa Bespoke AI WindFree Pro và robot hút bụi Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra.

Điều hòa Bespoke AI WindFree Pro. Ảnh: Samsung

Ông Jeong Seung Moon, Phó chủ tịch điều hành kiêm Giám đốc R&D ngành hàng Thiết bị gia dụng kỹ thuật số (DA) của Samsung Electronics, cho biết năm nay hãng giới thiệu các phiên bản nâng cấp của Bespoke AirDresser, Bespoke AI Laundry Combo và điều hòa Bespoke AI WindFree. Loạt sản phẩm được phát triển dựa trên phản hồi từ người dùng cùng năng lực R&D tích lũy trong nhiều năm. "Thông qua cải tiến không ngừng, chúng tôi muốn nâng tầm cách người dùng tương tác với thiết bị gia dụng hàng ngày", ông nói.

Máy giặt sấy Bespoke AI Laundry Combo phiên bản 2026 được nâng cấp với khả năng giặt - sấy nhanh hơn, hiệu quả hơn và thông minh hơn. Chu trình Super Speed sử dụng công nghệ Speed Spray áp suất cao, giúp bột giặt thẩm thấu sâu, xả sạch hiệu quả, rút ngắn thời gian giặt. Bộ trao đổi nhiệt Booster Heat Exchanger mới giúp nâng cao hiệu suất sấy.

Tính năng Auto Open Door+ tự động mở cửa sau chu trình giặt, đồng thời lưu thông không khí để tránh ám mùi ẩm mốc.

Máy giặt sấy Bespoke AI Laundry Combo phiên bản 2026. Ảnh: Samsung

AI Wash & Dry+ được nâng cấp với nhiều cảm biến hơn, tối ưu hiệu suất cho từng lần giặt. Hệ thống có thể nhận diện khối lượng đồ, xác định lượng nước và nước giặt phù hợp, phân loại năm loại vải (gồm Outdoor và Denim), đồng thời theo dõi mức độ bẩn theo thời gian thực. Bộ lọc xơ vải Wide Lint Filter thiết kế một chạm, cấu trúc hai lớp giúp lọc sạch xơ vải và cặn bẩn dễ dàng hơn. Bên cạnh phiên bản màn hình LCD 7 inch, Samsung còn ra mắt bản LCD 2,8 inch kèm núm xoay, đáp ứng đa dạng nhu cầu người dùng.

Tủ chăm sóc quần áo Bespoke AI AirDresser nâng cấp trở lại sau ba năm, mang đến khả năng giảm nhăn và sấy thông minh hơn. Tính năng Auto Wrinkle Care sử dụng hệ thống Dual AirWash và Dual JetSteam cải tiến giúp làm phẳng nếp nhăn nhanh chóng, hữu ích trong buổi sáng bận rộn. Dual JetSteam còn duy trì độ tươi mới của quần áo nhờ luồng hơi nhiệt độ cao, loại bỏ 99,9% một số loại virus, vi khuẩn và 99% mùi khó chịu, theo thử nghiệm của hãng.

Thiết bị có chương trình sấy thông minh, tự động điều chỉnh thời gian theo khối lượng quần áo để tránh sấy quá hoặc thiếu, đồng thời bảo vệ chất lượng vải. AirDresser còn có thể kết nối đồng bộ với Bespoke AI Laundry Combo. Tính năng Auto Cycle Link sẽ gợi ý chương trình sấy phù hợp ngay sau khi chu trình giặt kết thúc. Khi người dùng chọn chu trình đặc biệt như Blouse, tùy chọn tương ứng sẽ tự động được thiết lập trên AirDresser, tạo quy trình chăm sóc liền mạch. Phiên bản mới sở hữu thiết kế cửa One Body liền khối và màn hình LCD 2,8 inch tiện dụng.

Tủ chăm sóc quần áo Bespoke AI AirDresser nâng cấp. Ảnh: Samsung

Điều hòa Bespoke AI WindFree Pro năm nay tập trung cải tiến chế độ gió - yếu tố ảnh hưởng lớn đến quyết định mua sắm. Thiết bị tích hợp công nghệ AI và Motion Wind, tăng số lượng cánh gió từ một lên ba, cho phép điều hướng luồng gió đa chiều. Hệ thống Triple Motion Wings mang đến 7 chế độ gió tùy chỉnh, gồm Max Wind làm mát nhanh hơn 15%, Surround Wind phân bổ gió đều, Long Reach Wind đưa khí mát xa gấp đôi và Down Wind đẩy khí ấm xuống giúp mát nhanh hơn. Các chế độ AI Direct Wind và Indirect Wind dựa trên radar giúp nhận diện sự hiện diện người dùng để tự động điều chỉnh hướng gió.

Hệ thống còn trang bị AI Fast Comfort Cooling, phân tích nhiệt độ, độ ẩm và diện tích phòng để tự động kích hoạt chế độ làm mát tối ưu. Dựa trên thói quen sử dụng, thiết bị chọn giữa Fast Cooling, WindFree Comfort và Dry Comfort, hạn chế cảm giác lạnh buốt. AI Energy Mode theo dõi hành vi sử dụng và điều kiện môi trường, giúp tiết kiệm đến 30% năng lượng.

Robot hút bụi Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra thế hệ mới tích hợp bộ xử lý Qualcomm Dragonwing và công nghệ nhận diện vật thể bằng AI. Thiết bị có thể phân biệt con người, vật nuôi, dây cáp hay thảm, đồng thời nhận diện chất lỏng nhờ AI Liquid Recognition để quyết định làm sạch hoặc tránh né. Công nghệ Easy Pass Wheel nâng cấp cho phép robot nâng thân, hạ bánh xe và vượt bậc cao đến 6 cm.

Robot hút bụi Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra. Ảnh: Samsung

Khách tham quan CES 2026 có thể trải nghiệm trực tiếp các thiết bị gia dụng kết nối AI của Samsung tại khu trưng bày ở khách sạn Wynn Las Vegas. Tìm hiểu thêm về các hoạt động của Samsung ở CES tại đây.

Thái Anh