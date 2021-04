Samsung ra mắt loạt sản phẩm mới

Các sản phẩm ra mắt ngày 14/4 đánh dấu bước tiến công nghệ của Samsung trong việc tạo ra hệ sinh thái thân thiện, tiện dụng cho người, từ TV, tủ lạnh đến máy giặt, điều hòa...

Từ TV trắng đen công nghệ analog đến digital và QLED, Samsung đã không ngừng cải tiến các dòng sản phẩm. Trong năm 2021, Samsung đưa Neo QLED về Việt Nam. Nâng cấp sáng giá nhất nằm ở công nghệ màn hình Neo QLED, công nghệ đèn nền mini LED kết hợp chấm lượng tử, mang đến khả năng kiểm soát ánh sáng tốt với màu đen sâu, các màu khác sáng hơn. Dòng sản phẩm với công nghệ Quantum Mini LED hoàn toàn mới được kỳ vọng đem lại trải nghiệm nghe nhìn đột phá và khác biệt cho thị trường Việt Nam.

Vợ chồng Victor Vũ - Đinh Ngọc Diệp đánh giá cao dòng TV Neo QLED. Victor Vũ nhận thấy các vùng tối và sáng được phân biệt rõ ràng, độ sáng kiểm soát tốt. Ảnh: Quỳnh Trần.

Dòng TV lifestyle nâng cấp hơn cũng được giới thiệu trong ngày 14/4, gồm The Sero, The Serif, The Frame, The Terrace. Điểm nhấn của The Frame 2021 là thiết kế mỏng hơn đến 46% so với phiên bản trước, giúp TV giống như khung tranh. The Serif với thiết kế tối giản đậm chất Scandinavian nhưng vẫn đủ tạo nên dấu ấn riêng trong không gian trưng bày. The Sero có khả năng xoay linh hoạt giữa chế độ ngang và dọc theo nội dung được hiển thị trên điện thoại. The Terrace có thiết kế đặc biệt nhằm mang trải nghiệm giải trí tại gia ra không gian ngoài trời, tạo không gian giải trí sống động, sở hữu khả năng kháng nước, kháng bụi, kháng nhiệt. Riêng The Premiere - máy chiếu 4K ba tia laser đem trải nghiệm rạp chiếu phim về nhà.



Bên cạnh các dòng sản phẩm TV, Samsung cũng ra mắt loạt gia dụng với tính năng thông minh, ứng dụng công nghệ mới trên máy giặt, tủ lạnh, máy điều hòa.

Với máy giặt Samsung AI, người tiêu dùng cho quần áo vào và bấm nút "Start", tất cả các công đoạn còn lại như chọn chế độ giặt đến đong đo, phân bổ nước giặt, nước xả sẽ được tinh chỉnh cho phù hợp. Cảm biến AI Wash phân tích được độ bẩn của quần áo và tự động tối ưu chu trình giặt. Bảng điều khiển AI Control với khả năng học hỏi, ghi nhớ thói quen giặt giũ, từ đó tự động đề xuất chế độ giặt và cài đặt yêu thích của người dùng.

Người yêu công nghệ tham quan khu trưng bày các sản phẩm ứng dụng công nghệ mới nhất của Samsung. Ảnh: Quỳnh Trần.

Chương trình ra mắt sản phẩm mới của Samsung thu hút sự tham gia của nhiều người yêu công nghệ, giới chuyên gia, doanh nhân, sao Việt.

table widget