Samsonite ra mắt loạt combo vali, balo, túi xách mùa lễ hội

Hòa vào mùa lễ hội cuối năm, Samsonite ra mắt loạt combo vali, balo và túi xách, là gợi ý món quà tặng người thân, đối tác.

Mỗi dịp cuối năm, Samsonite lại triển khai chương trình "Festive Gifting", hàng trăm combo vali, balo cao cấp có giá ưu đãi từ 3,95 triệu đồng, gợi ý mọi người những món quà tri ân người thân, đối tác đã đồng hành một năm qua. Ưu đãi áp dụng chế độ bảo hành toàn cầu và miễn phí vận chuyển toàn quốc cho đơn online.

Combo dành cho chuyến công tác, du lịch kết hợp làm việc gồm một vali Samsonite Respark size cabin, trang bị ngăn đựng laptop, khả năng mở rộng khoang chứa và chế độ bảo hành 10 năm toàn cầu. Đi kèm là balo laptop 15.4 inch Sefton đứng phom, chất liệu bền bỉ. Ngăn laptop có đệm bảo vệ và nhiều ngăn tiện dụng.

Combo vali Samsonite Respark, balo laptop Sefton sang trọng cho dịp cuối năm. Ảnh: Samsonite

Bộ đôi vali Samsonite Fyrm và balo Sam Classic Leather đề cao yếu tố thời trang lẫn tính năng thông minh. Cụ thể, vali Fyrm nổi bật với lớp vỏ phủ nhám, chất liệu polycarbonate đàn hồi, khả năng mở rộng dung tích, bánh xe đôi xoay 360 độ. Nhà sản xuất còn trang bị khóa TSA chuẩn Mỹ, chế độ bảo hành 10 năm toàn cầu.

Balo Sam Classic Leather chế tác từ chất liệu da, tăng độ bền, trang bị quai đeo và đệm lưng. Ngăn laptop 14 inch và nhiều ngăn tiện dụng. Bộ đôi này phù hợp với những chuyến công tác, du lịch cuối năm.

Combo vali Samsonite Fyrm - balo Sam Classic Leather. Ảnh: Samsonite

Bên cạnh đó, tín đồ du lịch có thể tham khảo bộ sưu tập túi xách, túi đeo chéo Samsonite Valerie. Bộ đôi có kiểu dáng sang trọng, tối giản, thích hợp với những cô nàng theo đuổi phong cách thanh lịch, nữ tính. Bảng màu thời trang giúp mọi người dễ dàng lựa chọn phong cách, cùng với đó là chất liệu cao cấp, hạn chế thấm nước.

Trong đó, túi đeo vai có ngăn chính rộng rãi, đứng phom, tích hợp ngăn bảo vệ laptop đến 14.1 inch, đính kèm túi nhỏ phụ có thể tháo rời. Còn túi đeo chéo Valerie ghi điểm với dáng nhỏ gọn, nhiều ngăn tiện dụng, ngăn phía trước thiết kế nắp nam châm, dây đeo dễ điều chỉnh.

Bộ sưu tập túi đeo chéo Samsonite Valerie. Ảnh: Samsonite

Ra đời tại Mỹ năm 1910, hơn một thế kỷ qua, Samsonite gắn liền với lịch sử phát triển của ngành du lịch toàn cầu. Với đa dạng sản phẩm như vali kéo, balo doanh nhân, cặp laptop, túi xách thời trang và phụ kiện du lịch, sản phẩm Samsonite đề cao tiêu chí: sang trọng, bền nhẹ, chịu va đập tốt, tối ưu không gian chứa, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dùng hiện đại.

Đông Vệ