Sala Garden tổ chức cuộc thi ảnh 'Điểm đến tâm linh'

Đại diện ban tổ chức cuộc thi cho biết, thông qua những bức ảnh tham gia cuộc thi, Hoa viên Sala Garden mong muốn phần nào xóa bỏ nếp nghĩ cũ về nghĩa trang vốn là nơi ảm đạm, quạnh hiu. Sự kiện sẽ góp phần thêm góc nhìn mới về hoa viên nghĩa trang là khu vườn an lạc, nơi một đời người đã sống vẹn tròn trở về an nghỉ trong bình yên, là nơi gia quyến tiện bề thăm viếng và dành thời gian tĩnh lặng với người thân yêu.

Chủ đề cuộc thi ảnh online "Sala Garden - Điểm đến tâm linh" xoay quanh ba nội dung chính gồm cảnh quan thiên nhiên và những công trình kiến trúc tại của hoa viên Sala Garden, khoảnh khắc của người thăm viếng, hình ảnh đẹp và thanh tịnh của buổi lễ cầu siêu, của những người đảnh lễ trước tượng Phật.

Theo ban tổ chức, cuộc thi mang đến cơ hội cho cộng đồng yêu thích nghệ thuật nhiếp ảnh cùng tham gia sáng tác những góc ảnh sâu sắc, ý nghĩa, chia sẻ những khoảnh khắc bấm máy tự nhiên để thể hiện được cảnh sắc và tâm linh của hoa viên nghĩa trang Sala Garden tại Long Thành, Đồng Nai.

Trong thời gian diễn ra cuộc thi (từ 9-28/11), người tham gia cuộc thi đều có thể sử dụng đa dạng thiết bị (máy ảnh, điện thoại, flycam...) tham gia, đúng với chủ đề quy định để có được cơ hội nhận nhiều giải thưởng.

Tham dự cuộc thi, mỗi tác giả có thể đăng ký tham gia ở cả hai hạng mục ảnh đơn và ảnh bộ. Đối với ảnh bộ, mỗi tác giả tham gia gửi tối đa 10 ảnh, tối thiểu 5 ảnh. Lưu ý, ảnh được chụp trong năm 2022, một ảnh không được cùng lúc dự thi ở cả hai hạng mục ảnh đơn và ảnh bộ.

Tổng trị giá giải thưởng cuộc thi lên tới 100 triệu, được phân bổ ở các hạng mục như sau:

Hạng mục ảnh đơn có một giải nhất trị giá 10 triệu đồng, một giải nhì trị giá 5 triệu đồng, hai giải ba mỗi giải 2,5 triệu đồng. Ngoài ra còn có 5 giải do cộng đồng bình chọn, mỗi giải 5 triệu đồng.

Hạng mục ảnh bộ bao gồm một giải nhất trị giá 15 triệu đồng, một giải nhì 10 triệu đồng, một giải ba 5 triệu đồng và 5 giải do cộng đồng bình chọn trị giá mỗi giải 5 triệu đồng

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dự thi tới Hoa viên Sala Garden để tác nghiệp, Sala Garden tổ chức xe buýt đưa đón hàng ngày vào khung giờ sáng với chuyến đi 7h30- chuyến về 12h, khung giờ chiều với chuyến đi 13h30- chuyến về 17h. Xe sẽ xuất phát từ địa chỉ 52-54-56 đường B2, Khu dân cư Sala, Thủ Đức, TP HCM tới Hoa viên Sala Garden tại địa chỉ Ấp 1, xã Tân Hiệp, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Yên Chi

Để tham gia cuộc thi, người dự thi chụp ảnh theo các chủ đề yêu cầu, kèm bài viết chia sẻ cảm xúc và thực hiện theo các bước dưới đây để hoàn thành việc tham gia:

Bước 1: Đăng ký tham gia cuộc thi bằng cách điền đầy đủ thông tin theo form Tại đây.

Bước 2: Like fanpage của Sala Garden và check in tại địa điểm Sala Garden, Ấp 1, xã Tân Hiệp, Long Thành, Đồng Nai.

Bước 3: Người dự thi post ảnh dự thi trên trang Facebook cá nhân ở chế độ công khai kèm hashtag #salagarden; #anyenmiendatphuc #diemdentamlinh. Lưu ý, phải sử dụng tài khoản chính chủ, không sử dụng tài khoản ảo.

Bước 4: Người dự thi up file ảnh dự thi lên Google Drive (dạng link public).

Bước 5: Người dự thi gửi link bài post facebook và link ảnh Google Drive về Facebook Messenger của Fanpage Sala Garden. Link ảnh dự thi phải được chú thích đầy đủ hạng mục dự thi, tiêu đề, chú thích ảnh và thông tin cá nhân gồm: Họ tên; email; số điện thoại, số CMND... theo thể lệ.|

Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 9/11 đến ngày 28/11.Lễ trao giải thưởng dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 5/12 tại Hoa viên Sala Garden

Liên hệ hotline 0971666616 để đăng ký xe đưa rước.