Saigontourist Group khuyến mãi lớn

Saigontourist Group tung loạt khuyến mãi lớn trong quý III dành cho các lĩnh vực dịch vụ lưu trú, ẩm thực, tiệc cưới, hội nghị và giải trí, từ 1/7 đến 30/9.

Đại diện Saigontourist Group chia sẻ, chương trình khuyến mãi quý III đã mở rộng biên độ và áp dụng đa dạng hình thức ưu đãi, mang lại những quyền lợi tốt nhất dành cho khách hàng giữa bối cảnh thị trường du lịch trong nước đã 'ấm' dần lên. Sự kiện nhằm đẩy mạnh kích cầu du lịch và tiếp nối các chương trình khuyến mãi theo mùa của tập đoàn.

Dịch vụ lưu trú ưu đãi sâu

Tại TP HCM, khách sạn 5 sao Rex Sài Gòn ưu đãi đến 45% trên giá công bố dành cho khách đặt phòng qua các kênh online và kênh phân phối trực tiếp trên website khách sạn.

Khách sạn 5 sao Grand Sài Gòn giới thiệu gói "Saigon Experience Package" giá chỉ 2,299 triệu đồng dành cho 2 khách, gồm: một đêm phòng, ăn sáng, ăn trưa hoặc ăn tối với một món ăn trong thực đơn "Đặc sản Ẩm thực địa phương trong lòng khách sạn 5 sao", kèm một đơn vị thức uống.

Khách sạn Grand Sài Gòn đang có nhiều chương trình ưu đãi dành cho khách lưu trú. Ảnh: Saigontourist Group

Trong khi đó, với gói "Trải nghiệm khách sạn di sản 5 sao" có giá 2,499 triệu đồng dành cho 2 khách, khách sạn 5 sao Majestic Sài Gòn mang lại cho du khách cơ hội trải nghiệm một đêm phòng Colonial City Deluxe, miễn phí buffet sáng dành cho 2 khách và miễn phí một chiều đưa, đón sân bay hoặc tận nhà trong bán kính 7 km tính từ khách sạn.

Khách sạn boutique cổ kính Continental Sài Gòn ưu đãi 10% giá phòng, miễn phí đón sân bay cho các booking lưu trú từ 4 đêm trở lên và tặng vé xe buýt hai tầng Hop On - Hop Off cho các booking ở từ hai đêm liên tiếp.

Khách sạn 4 sao Kim Đô tọa lạc ngay phố đi bộ Nguyễn Huệ dịp này ưu đãi giá phòng chỉ còn 1,4 triệu đồng, bao gồm ăn sáng, ngoài ra tặng kèm một voucher ăn sáng cho khách lưu trú từ 3 đêm liên tục, được sử dụng tại Royal Coffee.

Cùng khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ, khách sạn Oscar Sài Gòn phục vụ mức giá phòng ưu đãi, chỉ còn từ 780.000 đồng một đêm cho hạng phòng Oscar Elegant. Khách sạn Sài Gòn đang có chương trình ưu đãi lên đến 50% cho các hạng phòng.

Khách sạn Đồng Khánh ưu đãi 30% giá phòng, với giá chưa giảm từ 1,12 triệu đồng, bao gồm buffet sáng. Khách sạn Đệ Nhất tọa lạc gần sân bay Tân Sơn Nhất đang có ưu đãi với giá từ 910.000 đồng một đêm, đã bao gồm ăn sáng, miễn phí đưa hoặc đón sân bay, kèm ưu đãi 10% trên giá ăn tại nhà hàng Hoa Viên và nhà hàng Cơm Tấm S.B.C.

Còn Làng Du lịch Bình Quới có "Combo nghỉ dưỡng trọn gói" chỉ với 1,499 triệu đồng dành cho 2 khách, bao gồm điểm tâm sáng, cơm trưa và set menu ăn tối "Món ngon miền biển" tại khu du lịch Bình Quới 2 hoặc buffet "Khẩn Hoang Nam Bộ" tại khu du lịch Bình Quới một vào cuối tuần.

Khu vực miền Nam, khách sạn 4 sao Sài Gòn - Vĩnh Long (Vĩnh Long) ưu đãi giá phòng chỉ còn từ 900.000 đồng một đêm. Khu nghỉ dưỡng 4 sao Sài Gòn - Phú Quốc (Kiên Giang) áp dụng mức ưu đãi đến 40% cho một số hạng phòng, chỉ còn từ 950.000 đồng một đêm.

Khu vực miền Trung, khu nghỉ dưỡng 4 sao Sài Gòn - Ninh Chữ (Ninh Thuận) ưu đãi 40-60% giá phòng, chỉ còn từ 950.000 đồng một đêm dành cho 2 khách và 2 trẻ em dưới 6 tuổi, bao gồm: ăn sáng, trà chiều; đặc biệt khách ở 10 phòng sẽ được miễn phí một phòng.

Khách sạn 4 sao Sài Gòn - Phú Yên (Phú Yên) áp dụng mức giá phòng từ 900.000 đồng dành cho 2 khách, tặng voucher dùng thực đơn à-la-carte trị giá 200.000 đồng; khách lưu trú 3 đêm phòng liên tục được tặng thêm một đêm phòng.

Tại Đà Nẵng, khách sạn Saigontourane ưu đãi giá phòng, chỉ còn từ 480.000 đồng cho phòng đơn và 520.000 đồng cho phòng đôi. Ở Huế, khách sạn cổ 4 sao Sài Gòn - Morin có giá phòng chỉ từ 1,099 triệu đồng một đêm dành cho 2 khách, bao gồm ăn sáng.

Phòng ngủ nhiều tiện nghi tại khách sạn Sài Gòn - Morin (Huế). Ảnh: Saigontourist Group

Khách sạn Sài Gòn - Đông Hà (Quảng Trị) áp dụng giá phòng chỉ từ 750.000 đồng, bao gồm ăn sáng. Khách sạn Sài Gòn - Kim Liên (Nghệ An) giá phòng chỉ từ 590.000 đồng và giảm 15% cho dịch vụ giặt ủi.

Tại Buôn Ma Thuột, khách sạn 4 sao Sài Gòn - Ban Mê đang áp dụng chương trình "Early bird check-in", ưu đãi ngay 200.000 đồng một phòng cho khách đặt phòng trước ít nhất 14 ngày, chỉ còn từ 850.000 đồng một đêm, gồm ăn sáng dành cho 2 khách.

Khu vực miền Bắc, khách sạn 4 sao Sài Gòn - Phú Thọ (Phú Thọ) ưu đãi giá 40%, còn 1,2 triệu đồng một đêm phòng, khách lưu trú từ 3 đêm liên tiếp sẽ được ưu đãi thêm 10% giá phòng.

Khách sạn 5 sao Majestic Móng Cái (Quảng Ninh) áp dụng mức giá phòng ưu đãi, chỉ còn từ 900.000 đồng một đêm phòng. Khách sạn 4 sao Sài Gòn - Hạ Long (Quảng Ninh) có giá phòng ưu đãi, còn từ 1,4 triệu đồng một đêm phòng.

Khu nghỉ dưỡng Sài Gòn - Bản Giốc (Cao Bằng) ưu đãi giá phòng chỉ còn 750.000 đồng một đêm dành cho 2 người, bao gồm ăn sáng, kèm ưu đãi 10% giá dịch vụ ẩm thực khi khách ăn uống tại nhà hàng trong khu nghỉ dưỡng.

Trong khi đó, khách đặt phòng trực tiếp từ website của khu nghỉ dưỡng Sài Gòn - Ba Bể (Bắc Kạn) sẽ nhận được ưu đãi hấp dẫn: ở 1-2 đêm sẽ được ưu đãi 20% giá phòng và 15% dịch vụ ẩm thực. Khách đến từ các Sở ngành và đoàn thể trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và các tỉnh, thành lân cận sẽ được ưu đãi 30% giá phòng.

Ưu đãi dịch vụ ẩm thực, tiệc cưới, hội nghị và giải trí

Tại TP HCM, khách sạn Rex Sài Gòn áp dụng giá khuyến mãi tiệc cưới từ 6,5 triệu đồng một bàn, bao gồm thực đơn chọn sẵn và nước uống trọn gói trong 2 tiếng dành cho khách đặt từ 10 bàn trở lên. Khách sạn Grand Sài Gòn có gói tiệc cưới giá chỉ từ 5,8 triệu đồng một bàn, với nhiều ưu đãi hấp dẫn như tặng một đêm tân hôn cao cấp tại khách sạn 5 sao giữa lòng Sài Gòn (bao gồm ăn sáng); ưu đãi 20% trên giá thức uống trọn gói trong vòng 2 tiếng.

Khách sạn Majestic Sài Gòn phục vụ buffet BBQ hải sản tối thứ 6, 7 hàng tuần với giá 1,2 triệu đồng một người lớn, bao gồm nước ngọt, nước suối, bia, rượu vang Pháp cao cấp suốt tiệc.

Khách sạn New World Sài Gòn áp dụng chính sách ưu đãi dành riêng cho những khách hàng thân thiết tại Whisper Bar & Lounge, lần lượt giảm ưu đãi 10% và 15% khi khách quay lại thưởng thức tiệc Wine Not Night lần thứ 2 và lần thứ 3 trong cùng tháng; giảm giá 20% tặng kèm một voucher Wine Not Night - gói Discovery dành cho một khách cho lần quay lại thứ 4 trong cùng tháng.

Từ thứ Ba đến Chủ Nhật, từ 17h30 đến 22h tại nhà hàng Reflections, khách sạn Caravelle Sài Gòn mang đến cho thực khách cơ hội thưởng thức thực đơn 5 món độc đáo của bếp trưởng và tận hưởng bữa tối trong khung cảnh đẹp, với giá từ 1,59 triệu đồng một khách. Trong khi đó, khách sạn boutique cổ kính Continental Sài Gòn ưu đãi 30% giá thuê phòng họp và tặng phòng tân hôn cho các booking tiệc cưới trên 30 bàn.

Dịp này, khách sạn Kim Đô giảm 10% chi phí phòng hội nghị, tiệc cưới, liên hoan. Khách sạn Đệ Nhất có gói tiệc cưới giá từ 3,83 triệu đồng một bàn, với ưu đãi mỗi 10 bàn chính thức tặng miễn phí một bàn; ưu đãi 20% giá thuê phòng hội nghị.

Khách sạn Thiên Hồng phục vụ buffet chay với giá vé 199.000 đồng một người lớn và 99.000 đồng một trẻ em, mua 10 vé tặng miễn phí một vé; ưu đãi tiệc cưới với giá từ 2,9 triệu đồng một bàn, khách đặt 10 bàn tặng một bàn; giảm 10% giá bán tiệc liên hoan.

Khách sạn Sài Gòn tặng ngay Voucher 500.000 đồng sử dụng cho dịch vụ lưu trú và ăn uống tại khách sạn khi khách đặt tiệc có hóa đơn trên 15 triệu đồng. Ngoài ra, khách sạn còn ưu đãi đến 15% giá phòng tổ chức hội nghị, sự kiện; ưu đãi 30% giá cho thuê phòng họp các ngày cuối tuần.

Đối với dịch vụ giải trí, bên cạnh chương trình "đi 2 tính tiền 1", công viên văn hóa Đầm Sen còn có chương trình "Sinh nhật yêu thương", miễn vé vào cổng hoặc giảm 50% vé trọn gói thường và vé trọn gói Silver áp dụng cho người có sinh nhật trong tháng 7, tháng 8.

Công viên văn hóa Đầm Sen ở TP HCM.

Khu du lịch sinh thái Vàm Sát giảm 20% giá vé, áp dụng cho nhóm từ 6 đến 8 khách, giảm 25% giá vé cho nhóm từ 9 đến 24 khách và giảm 30% áp dụng cho đoàn từ 24 khách trở lên.

Khu vực miền Nam, khách sạn Sài Gòn - Vĩnh Long (Vĩnh Long) ưu đãi 10% giá dịch vụ phòng hội nghị, tặng âm thanh karaoke sử dụng trong 2 tiếng dành cho khách đặt hội nghị kèm tiệc từ 50 đến dưới 100 khách.

Khu vực miền Trung, khách sạn Sài Gòn - Phú Yên (Phú Yên) áp dụng mức giá ưu đãi từ 170.000 đồng một khách đối với tiệc cưới, tặng một số dịch vụ kèm theo; giảm 30-50% giá thuê hội trường. Khách sạn Sài Gòn - Ban Mê (Buôn Ma Thuột) tặng kèm một số dịch vụ cộng thêm dành cho khách đặt tiệc liên hoan, hội nghị; đặc biệt, quy mô tiệc từ 210 khách sẽ được tặng 2 đêm phòng lưu trú tại khách sạn.

Khách sạn Sài Gòn - Đông Hà (Quảng Trị) tặng ngay một đêm phòng lưu trú tại các khách sạn cùng hệ thống Saigontourist Group tại Đà Nẵng, Vinh và Quảng Bình dành cho khách đặt tiệc cưới từ 350 khách chính thức trở lên. Khách sạn Sài Gòn - Kim Liên (Vinh) ưu đãi 30% chi phí thuê hội trường tổ chức hội nghị.

Khu vực miền Bắc, khách sạn Sài Gòn - Phú Thọ (Việt Trì) giảm 20% giá thuê phòng hội nghị, hội thảo; tặng voucher phòng lưu trú hạng Deluxe dành cho khách đặt tiệc cưới với số lượng tương đương 10% số lượng bàn tiệc.

Khách sạn Sài Gòn - Hạ Long (Quảng Ninh) ưu đãi đến 20% giá phòng họp dành cho khách đặt các dịch vụ phòng ngủ, ăn uống. Với khách đặt tiệc cưới quy mô từ 300 khách, khách sạn tặng ngay voucher nghỉ dưỡng 3 ngày 2 đêm tại khách sạn và miễn phí xe đón, trả khách 30 chỗ nội thành.

Khách sạn Majestic Móng Cái (Quảng Ninh) giảm 50% phí thuê hội trường, bao gồm âm thanh, ánh sáng, màn hình led, karaoke đối với dịch vụ hội nghị, hội thảo, tổ chức gala.

Khu nghỉ dưỡng Sài Gòn - Ba Bể (Bắc Kạn) áp dụng các ưu đãi dành cho khách đến từ các Sở ban ngành, đoàn thể tại tỉnh Bắc Kạn và các tỉnh, thành lân cận như ưu đãi 15% giá dịch vụ ẩm thực, giảm 30% giá thuê phòng hội nghị, hội thảo.

Thư Kỳ