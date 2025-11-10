Saigon Marina IFC thắp sáng trong 'Tuần hữu nghị Việt Nam - Anh'

Tòa tháp Saigon Marina IFC được chiếu sáng với sắc cờ Việt Nam - Anh, mở đầu tuần lễ hữu nghị hợp tác kéo dài vào ngày 6-13/11.

Tuần lễ hữu nghị hợp tác do Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Anh tại TP HCM phối hợp Tập đoàn Sovico tổ chức. Chương trình nhằm chào mừng dấu mốc thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt - Anh, cấp quan hệ cao nhất trong hệ thống khuôn khổ đối tác của Việt Nam.

Trước đó, chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Anh đánh dấu giai đoạn phát triển mới trong hợp tác song phương. Hai bên tuyên bố chung vạch ra 6 trụ cột tăng cường hợp tác chính gồm: hợp tác chính trị, ngoại giao, quốc phòng và an ninh; hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, tài chính; hợp tác khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, y tế; hợp tác về môi trường, năng lượng và chuyển đổi xanh; hợp tác giáo dục, văn hóa, thể thao, du lịch, giao lưu nhân dân, các quyền bình đẳng và các lĩnh vực khác; phối hợp về các đề khu vực và quốc tế.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp hai bên đã nhất trí, ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác quan trọng với những nội dung thực chất, cụ thể, trong nhiều lĩnh vực mới, có ý nghĩa đối với sự phát triển của hai nước.

Tòa tháp Saigon Marina IFC thắp sáng đánh dấu sự kiện hữu nghị Việt - Anh. Ảnh: HDBank

Đại diện Sovico cho biết, Saigon Marina IFC là công trình vừa được khánh thành nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam, mang kiến trúc hiện đại, thân thiện với môi trường và kết nối trực tiếp với tuyến Metro số 1, nổi bật bên sông Sài Gòn. Tòa tháp được xem là biểu tượng mới của trung tâm tài chính quốc tế TP HCM, thể hiện tinh thần hội nhập và khát vọng phát triển toàn cầu của đô thị năng động nhất Việt Nam.

Tòa tháp Saigon Marina IFC được thắp sáng với sắc cờ Việt - Anh. Ảnh: HDBank

Trong suốt tuần lễ, Saigon Marina IFC thành điểm nhấn ánh sáng giữa trung tâm thành phố, trình chiếu hình ảnh quốc kỳ hai nước và các biểu tượng hợp tác. "Hình ảnh tòa tháp rực sáng nêu thông điệp về hợp tác sáng tạo, tri thức, phát triển bền vững", đại diện đơn vị nói.

Công trình nổi bật bên sông Sài Gòn. Ảnh: HDBank

Đêm 13/11 cũng là kỷ niệm sinh nhật lần thứ 77 của Nhà vua Charles III, Đại sứ quán Anh tại Việt Nam sẽ tổ chức tiệc sinh nhật nhà vua tại Hà Nội.

Hoàng Đan