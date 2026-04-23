Saigon Co.op đặt mục tiêu doanh thu cao kỷ lục

Saigon Co.op có kế hoạch tăng trưởng doanh thu năm nay hơn 10%, lên 35.000 tỷ đồng, mức cao kỷ lục từ trước đến nay.

Thông tin trên được bà Hồ Thị Hồng Đào, Giám đốc Marketing Saigon Co.op, chia sẻ với VnExpress bên lề một sự kiện của doanh nghiệp, ngày 23/4.

Theo bà Đào, nếu đạt kế hoạch này, doanh thu của Saigon Co.op ước trên 35.000 tỷ đồng, cao hơn mức 30.000-32.000 tỷ duy trì trong các năm gần đây.

Bà cho biết xung đột Trung Đông kéo dài đã đẩy chi phí năng lượng, vận chuyển và nguyên liệu đầu vào tăng, khiến nhiều nhà cung cấp liên tục đề nghị điều chỉnh giá bán. Trong bối cảnh đó, Saigon Co.op vẫn giữ ổn định giá bán trên toàn hệ thống, đồng thời tăng cường khuyến mãi với các mặt hàng thiết yếu để hỗ trợ sức mua.

Từ đầu năm đến nay, sức mua tại hệ thống ghi nhận mức tăng hai chữ số. Doanh nghiệp ước tăng trưởng khoảng 15% trong quý I so với cùng kỳ, một phần nhờ mùa cao điểm Tết rơi vào đầu năm. Hiện hệ thống có khoảng 3 triệu khách hàng thân thiết, đóng góp 65-70% doanh thu.

Dịp lễ 30/4, để kích cầu tiêu dùng, siêu thị này triển khai chương trình khuyến mãi giảm giá đến 50%, tập trung vào nhóm hàng thiết yếu, thực phẩm tươi sống, đồ dùng gia đình và sản phẩm chăm sóc cá nhân. Riêng hàng tươi sống được áp dụng các chương trình giảm giá theo tuần, tùy khu vực có thể giảm 30-40%. Lượng hàng dự trữ được nâng lên gần gấp đôi so với ngày thường.

Người dân mua hàng tại siêu thị Co.opmart Rạch Miễu, phường Cầu Kiệu (TP HCM) sáng 23/4. Ảnh: Thi Hà

Sau 30 năm phát triển, từ một siêu thị năm 1996, hệ thống đã mở rộng lên hơn 130 siêu thị và khoảng 800 điểm bán trên toàn quốc, với nhiều mô hình như Co.opmart, Co.op Food, Co.op Smile và cửa hàng tiện lợi. Mạng lưới hiện phủ rộng tại TP HCM, các tỉnh Đông Nam Bộ, miền Tây, miền Trung và đang tiếp tục mở rộng ra phía Bắc.

Doanh nghiệp cho biết đang duy trì tỷ trọng hàng Việt khoảng 90% trong danh mục, đồng thời dự kiến mở thêm khoảng 100 điểm bán mới trong năm nay để gia tăng độ phủ.

Hệ thống cũng đẩy mạnh các giải pháp giảm sử dụng nhựa, chuyển dần sang vật liệu thân thiện môi trường. Các mặt hàng đồ dùng như ly, chén nhựa được thay bằng chất liệu bền vững hơn; với hàng nhãn riêng, bao bì đóng gói được chuyển sang túi tự hủy theo quy định. Siêu thị cũng bổ sung các lựa chọn thay thế túi nylon như thùng giấy để khách hàng chủ động khi mua sắm.

Thi Hà