Sai phạm hy hữu khiến cuộc đua đảo chiều ở giải Qatar

QatarSai phạm thay người của Qatar SC khiến kết quả trận đấu bị điều chỉnh, đẩy Al Sadd từ thế sớm đăng quang vào cuộc đua nghẹt thở với Al Shamal ở vòng cuối giải VĐQG Qatar.

Ở vòng 21 hôm 7/4, Al Sadd thắng Al Sailiya 3-1, còn Al Shamal thua 0-2 trên sân Al Shahania. Nhờ đó, Al Sadd nới rộng cách biệt với Al Shamal lên năm điểm.

Cuộc đua vô địch tưởng như được định đoạt, khi Al Shamal thua Qatar SC 0-2 ở trận đá bù vòng 17 hôm 12/4. Với kết quả này, Al Sadd vẫn hơn Al Shamal năm điểm, khi mùa giải chỉ còn một vòng, qua đó chính thức trở thành nhà vô địch.

Tài khoản mạng xã hội của Al Sadd cũng đăng ảnh ăn mừng chức vô địch quốc gia lần thứ 19. Al Sadd cũng nhấn mạnh đây là lần thứ ba họ vô địch ba mùa liên tiếp, sau các mùa 1978-1979, 1979-1980, 1980-1981; 1986-1987, 1987-1988, 1988-1989 và 2023-2024, 2024-2025,2025-2026.

Tuy nhiên, kịch bản nhanh chóng thay đổi theo hướng khó tin. Trong trận thắng Al Shamal 2-0, Qatar SC phải chơi thiếu người từ cuối hiệp một khi trung vệ người Tunisia Ali Saoudi nhận thẻ đỏ trực tiếp. Sang hiệp hai, HLV Tintin Marquez đưa trung vệ người Argentina Franco Russo vào thay tiền đạo Ahmed Al-Rawi.

Chính quyết định này đã trở thành điểm mấu chốt của vụ việc. Theo quy định của Qatar Stars League, mỗi đội chỉ được sử dụng tối đa sáu cầu thủ nước ngoài trên sân. Ngoài ra, nếu một cầu thủ ngoại nhận thẻ đỏ, đội bóng không được thay thế vị trí đó bằng một cầu thủ ngoại khác để duy trì giới hạn.

Al Shamal cho rằng Qatar SC đã vi phạm quy định khi thay người không hợp lệ và gửi đơn khiếu nại. Sau khi xem xét, ban tổ chức giải đấu đã chấp nhận khiếu nại này, nên Al Shamal được xử thắng theo quy định kỷ luật. Với quyết định này, Al-Shamal được nâng lên 40 điểm, kém Al Sadd đúng hai điểm.

Cuộc đua vô địch vì thế trở nên kịch tính khi ở vòng hạ màn, Al Sadd sẽ gặp chính Al Shamal lúc 23h30 ngày 27/4, giờ Hà Nội. Từ thế đã đăng quang, thầy trò HLV Roberto Mancini giờ đây phải bước vào trận "chung kết" sinh tử.

HLV Roberto Mancini dẫn dắt Al Sadd từ tháng 11/2025. Ảnh: Al Sadd

Al Sadd, được thành lập năm 1969 và có biệt danh "Al Zaeem" (Nhà lãnh đạo). Al Sadd là CLB giàu thành tích nhất bóng đá Qatar, với kỷ lục 64 danh hiệu quốc nội chính thức. Ở cấp châu lục, họ từng vô địch AFC Champions League (trước đây là Asian Club Championship), là đội Qatar duy nhất làm được điều này.

Mùa này, nổi bật trong đội hình Al Sadd là HLV trưởng Roberto Mancini, người từng dẫn dắt Man City, Inter Milan, tuyển Italy và cựu tiền đạo Liverpool Roberto Firmino. Al Sadd đang hướng đến cú đúp giải quốc nội, khi sẽ gặp Al Shamal ở tứ kết Cup Quốc gia ngày 1/5.

Hồng Duy (theo Bild)