Sacombank vào Top 50 Doanh nghiệp phát triển bền vững 2022

Sacombanknhận giải thưởng Top 50 Doanh nghiệp phát triển bền vững 2022 khối Doanh nghiệp niêm yết do Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư bình chọn.

Giải thưởng dựa trên các tiêu chí và thông lệ quốc tế như: sự tăng trưởng ổn định, văn hóa doanh nghiệp bền vững, quản trị doanh nghiệp, ý thức thực hiện trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường.

Sacombank vẫn duy trì đà tăng trưởng trong bối cảnh thị trường còn nhiều khó khăn. Kết quả 6 tháng đầu năm cho thấy lợi nhuận trước trích lập đề án đạt hơn 10.600 tỷ đồng, tổng thu nhập đạt hơn 11.200 tỷ đồng (tăng 26,6 % so với năm trước). Các chỉ số an toàn hoạt động luôn tuân thủ quy định và cải thiện tích cực, hệ số CAR luôn duy trì trên mức 9%, đảm bảo cân bằng giữa mục tiêu an toàn hoạt động và khai thác hiệu quả nguồn vốn. Ngân hàng đã hoàn thành chỉ tiêu xử lý 21.576 tỷ đồng lãi dự thu còn tồn đọng theo Đề án tái cơ cấu, có thêm nguồn lực để đầu tư vào hoạt động kinh doanh.

Đại diện ngân hàng nhận giải thưởng. Ảnh: Sacombank

Kết quả trên đến từ phương pháp quản trị nhạy bén, lấy khách hàng làm trọng tâm, nhân sự làm nòng cốt thực hiện trong nhiều năm liền. Ngân hàng tập trung phân tích dữ liệu khách hàng kết hợp với khảo sát thị trường để triển khai các sản phẩm dịch vụ hiện đại, đón đầu xu thế và mang tính tiện ích cao. Nhà băng không ngừng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua các chương trình đào tạo, phát triển năng lực cho cán bộ nhân viên. Nhân sự được khuyến khích phát huy sự sáng tạo, chủ động trong công việc cũng như tích cực tham gia các phong trào thể thao, hướng tới lối sống lành mạnh và cân bằng.

Sacombank nỗ lực bảo vệ môi trường thông qua các sáng kiến công nghệ nhằm giảm thiểu việc sử dụng giấy và tiết kiệm tài nguyên tự nhiên. Nhà băng không ngừng xây dựng và thực hiện các chương trình thường niên hướng đến cộng đồng như: Ngày hội từ thiện "Ấm tình mùa xuân"; Giải việt dã "Những bước chân vì cộng đồng"; Quỹ học bổng "Ươm mầm cho những ước mơ", Hiến máu nhân đạo "Chia sẻ từ trái tim"...

Đơn vị tích cực đóng góp xây dựng cầu, trường, lớp học, nhà vệ sinh công cộng chất lượng cao, nhà tình thương ở các vùng cao, vùng sâu, xây nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, hỗ trợ các mái ấm tình thương, trẻ mồ côi, khuyết tật, tài trợ phụng dưỡng mẹ Việt Nam Anh hùng... Trong năm 2021, Sacombank đã đóng góp hàng chục tỷ đồng chung tay đồng hành cùng các cơ quan ban ngành trong công tác phòng chống và khắc phục ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Đại diện ngân hàng cho biết, giải thưởng Top 50 Doanh nghiệp phát triển bền vững 2022 là sự công nhận cho những nỗ lực của Sacombank trong suốt thời gian qua. Đây cũng là động lực để ngân hàng tiếp tục phát huy các chiến lược phát triển với tầm nhìn dài hạn, ổn định cuộc sống cho người lao động, góp phần tăng trưởng kinh tế quốc gia và chú trọng bảo vệ môi trường, bảo tồn hệ sinh thái.

Minh Huy