Sacombank ưu đãi khách tham gia bảo hiểm nhân thọ

Ngân hàng Sacombank hoàn tiền cho khách đăng ký bảo hiểm Dai-ichi Life Việt Nam, thanh toán phí bằng thẻ tín dụng quốc tế..., tổng giá trị chương trình hơn 4,6 tỷ đồng.

Từ nay đến hết ngày 31/12, khách hàng tham gia mới bảo hiểm nhân thọ có số phí nộp kỳ đầu tiên từ 25 triệu đồng, thanh toán bằng thẻ tín dụng quốc tế Sacombank được hoàn 100% phí chuyển đổi, trả góp 0% kỳ hạn 6 hoặc 12 tháng. Gói sản phẩm áp dụng gồm An tâm hạnh phúc, An tâm đầu tư, Đại gia an phúc, Nâng bước tương lai, K-care.

Cứ mỗi 10 triệu đồng phí bảo hiểm, khách hàng sẽ nhận mã một dự thưởng để có cơ hội tham gia quay số với giải thưởng là 30 iPhone 13 Promax 256 GB trị giá 40 triệu đồng. 200 khách hàng đầu tiên mỗi tháng tham gia Kcare - Bảo hiểm bệnh ung thư, được hoàn 20% phí bảo hiểm, tối đa một triệu đồng cho mỗi hợp đồng.

Khi khôi phục hợp đồng bảo hiểm đã bị mất hiệu lực trong vòng hai năm, khách hàng nhận mức hoàn 5% phí bảo hiểm, tối đa hai triệu đồng.

Tham gia bảo hiểm tại Sacombank, bên cạnh các danh mục sản phẩm và quyền lợi đa dạng, khách hàng còn nhận nhiều ưu đãi, hỗ trợ giải pháp giúp thuận tiện hơn khi đóng các kỳ phí sau. Đơn cử các hình thức như gửi tiết kiệm tích lũy, gửi góp, ủy thác thanh toán tự động, trả góp 0% lãi suất... Người dùng đồng thời có cơ hội tham gia các chương trình khuyến mãi khác từ ngân hàng.

