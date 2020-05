Sacombank ưu đãi 'kép' người gửi tiết kiệm và mua bảo hiểm

Sacombank dành nhiều ưu đãi cho khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm tham gia bảo hiểm Dai-ichi Life Việt Nam phân phối qua ngân hàng này, từ nay đến 30/6.

Chương trình áp dụng cho khách hàng có tổng số tiền gửi, kể cả tiết kiệm truyền thống hoặc tiền gửi trực tuyến, từ 500 triệu đồng với kỳ hạn từ 6 tháng. Khi tham gia bảo hiểm Dai-ichi Life Việt Nam phân phối qua Sacombank, nhóm khách hàng này sẽ nhận tối đa lên tới 3 triệu đồng gửi vào tài khoản Sacombank Pay của khách hàng. Ngoài ra, nhà băng này còn cộng thêm lãi suất 0,2% một năm cho khách gửi tiết kiệm kỳ hạn 6 đến 11 tháng và 15 đến 36 tháng. Mức lãi suất cộng thêm sẽ là 0,15% một năm đối với kỳ hạn 12 tháng.

Thông tin chi tiết về ưu đãi cho người gửi tiết kiệm tham gia bảo hiểm tại Sacombank, liên hệ hotline 1900 5555 88. Email: ask@sacombank.com. Website: www.sacombank.com.vn.

Sacombank là đại lý bảo hiểm hiểm độc quyền của Dai-ichi Life Việt Nam từ ngày 6/9/2017. Sau gần ba năm, đến cuối tháng 4, hợp tác phân phối bảo hiểm qua kênh ngân hàng (bancassurance) giữa hai đơn vị này đã đạt mốc 2.000 tỷ đồng doanh thu phí bảo hiểm. Bảo hiểm "An Tâm Hạnh Phúc" của Dai-ichi Life Việt Nam tích hợp ba giải pháp: tích lũy hiệu quả, bảo vệ toàn diện và linh hoạt lựa chọn, giúp khách hàng chủ động hoạch định tương lai trong tầm tay.

Thời hạn hợp đồng bảo hiểm linh hoạt từ 11 năm đến 25 năm. Bên cạnh quyền lợi tử vong, khách hàng sẽ nhận thêm 20% số tiền bảo hiểm trong trường hợp tử vong do tai nạn hoặc tử vong do bệnh ung thư, giá trị lên đến một tỷ đồng. Riêng quyền lợi tử vong do tai nạn đặc biệt sẽ nhận thêm 50% số tiền bảo hiểm, giá trị lên đến 2,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, hướng đến mục tiêu đồng hành và sẻ chia theo từng cột mốc quan trọng của cuộc đời như kết hôn, sinh con, con chuyển cấp... khách hàng được quyền tăng giá trị bảo vệ lên đến 50% số tiền bảo hiểm, tối đa 500 triệu đồng mà không cần thẩm định sức khỏe.

Ngoài sản phẩm An Tâm Hạnh Phúc, Sacombank và Dai-ichi Life Việt Nam cũng đang triển khai nhiều sản phẩm bảo hiểm với nhiều tiện ích vượt trội nhằm bảo vệ toàn diện cho khách hàng trước các rủi ro trong cuộc sống như An Tâm Đầu Tư, Nâng Bước Tương Lai, Đại Gia An Phúc...

Vũ Khánh