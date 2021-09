Sacombank nhận hai giải thưởng từ The Asian Banking and Finance

Sacombank được tạp chí ABF bình chọn là ngân hàng cung cấp giao dịch tài chính tốt nhất; có công nghệ và vận hành tốt nhất trong năm nay.

Hai giải thưởng gồm "Ngân hàng cung cấp giao dịch tài chính tốt nhất Việt Nam năm 2021" - Vietnam Domestic Trade Finance Bank of the Year và "Ngân hàng có công nghệ và vận hành tốt nhất Việt Nam năm 2021" - Vietnam Domestic Technology and Operations Bank of the Year.

Để đạt thành tích này, từ 5 năm trước ngân hàng đã bắt đầu đẩy mạnh chuyển đổi số với nhiều công nghệ hiện đại, đạt chuẩn quốc tế, hỗ trợ cho công tác quản trị - điều hành hoạt động của toàn hệ thống. Sacombank cũng phát triển các sản phẩm dịch vụ hướng đến gia tăng trải nghiệm cho khách hàng.

Đơn vị tổ chức ABF đánh giá cao những thành quả nổi bật của đơn vị trong hoạt động quản lý tiền tệ, thanh toán và chuỗi cung ứng tài chính. Ngân hàng đáp ứng các tiêu chí về tăng trưởng thị phần, tỷ trọng doanh thu của các mảng hoạt động thanh toán, quản lý tiền mặt và tài trợ thương mại hiệu quả, giảm thiểu chi phí nhằm tối đa hóa giá trị cho khách hàng.

Hai giải thưởng từ ABF trao cho ngân hàng. Ảnh: Sacombank

"The ABF Wholesale Banking Awards" được Tạp chí The Asian Banking & Finance (ABF) tổ chức thường niên từ năm 2018, đến nay đã trở thành một trong những giải thưởng uy tín trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng. Năm 2021, giải thưởng thu hút sự tham gia của hơn 140 ngân hàng và công ty tài chính đến từ 31 quốc gia ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Minh Huy