Sách về tác giả kịch hát ví, giặm Nguyễn Trung Phong

Sách "Nhà viết kịch Nguyễn Trung Phong: Tác giả - tác phẩm" lưu giữ, tôn vinh đóng góp của ông trong nghệ thuật kịch hát ví, giặm.

Sách do Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Trung Hợi sưu tầm, tuyển chọn gồm hai phần: tác phẩm của Nguyễn Trung Phong và những bài viết, tham luận của các nhà khoa học, nghệ sĩ về ông.

Phần tác phẩm giới thiệu chín kịch bản tiêu biểu của Nguyễn Trung Phong: Ép duyên, Cô gái sông Lam, Cô gái thôn Đông, Ngọc nữ giáng trần, Thấy tận thiên đình, Khi ban đội đi vắng, Lòng mẹ, Ngọc lửa không bao giờ tắt, Giữa vụ cấy. Trong đó, Cô gái sông Lam được xem là tác phẩm đỉnh cao trong sự nghiệp của ông. Kịch bản ra đời năm 1961 với nội dung ca ngợi tinh thần yêu nước của người dân xứ Nghệ trong phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh (1930 - 1931). Tác phẩm lần đầu được đoàn chèo Nghệ An biểu diễn tại Hội diễn toàn quốc 1962, giành bốn huy chương vàng và bốn huy chương bạc cá nhân. Tác phẩm được biểu diễn cho Chủ tịch Hồ Chí Minh xem tại Phủ Chủ tịch ngày 27/5/1962, tác giả Nguyễn Trung Phong sau đó được tặng huy hiệu. Năm 1973, tác phẩm được chuyển thể sang phiên bản dân ca ví, giặm.

Tác phẩm do Nhà xuất bản Văn học phát hành, ra mắt sáng 24/9. Ảnh: Thanh Loan.

Phần hai là những bài viết, tham luận của các nhà khoa học, nhà thơ, nhạc sĩ, quản lý văn hóa tại hội thảo "Nhà viết kịch Nguyễn Trung Phong với nền kịch hát dân ca ví, giặm" hồi tháng 10/2019. Các tác giả phân tích, đánh giá vai trò của ông trong lĩnh vực sân khấu, cũng như góp phần giúp dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh thành di sản phi vật thể của nhân loại.

Ông Nguyễn Minh Đức - chủ biên cuốn sách - cho biết quá trình thực hiện gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là việc sưu tầm tác phẩm. Ông nói: "Nguyễn Trung Phong không học về chèo nhưng sáng tác đầu tiên của ông là kịch bản chèo. Hay như vở Cô gái sông Lam thành công ở chèo rồi mới phát triển thành kịch bản dân ca ví, giặm. Bởi thế kịch bản có nhiều thay đổi, việc sưu tầm lại kịch bản gốc rất khó khăn. Ngoài ra, ông còn nhiều tác phẩm thất lạc, không còn nguyên vẹn".

Nhà viết kịch Nguyễn Trung Phong. Ảnh: Tư liệu.

Ông Nguyễn Thế Kỷ - chủ tịch Hội đồng Lý luận Phê bình Văn học Nghệ thuật Trung ương - nói: "Nhà viết kịch Nguyễn Trung Phong là một tài năng đáng nể trọng, mở đầu cho việc đưa dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh từ hình thức trình diễn, đối đáp truyền thống thành tác phẩm kịch hát với dung lượng nội dung tư tưởng, nghệ thuật mở rộng, sâu sắc và có sức lan tỏa mạnh mẽ hơn. Nguyễn Trung Phong cũng là một điển hình về thắp sáng ngọn lửa đam mê, sáng tạo, cống hiến trọn đời vì sự nghiệp văn học, nghệ thuật của xứ Nghệ và đất nước".

Nhà viết kịch Nguyễn Trung Phong (1929 - 1990), quê Vân Tập, Diễn Bình, Diễn Châu, Nghệ An. Ông bắt đầu sự nghiệp sáng tác từ năm 23 tuổi với vở chèo Nhắc lại. Tác phẩm sau đó đoạt giải nhất Hội diễn tỉnh Nghệ An năm 1953. Trong suốt sự nghiệp, ông để lại hơn 30 kịch bản tác phẩm ở các thể loại chèo, cải lương, kịch hát và hoạt cảnh dân ca ví, giặm. Ông từng là Trưởng đoàn chèo Nghệ An, Phó chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Nghệ An.

Hiểu Nhân