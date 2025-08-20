Sách Oxford Learner's Pocket và Grammar Friends có mặt tại Việt Nam

MCBooks phát hành hai bộ sách bản quyền từ Nhà xuất bản Đại học Oxford (Oxford University Press) giúp người học Việt có thể tiếp cận kho kiến thức tiếng Anh chuẩn quốc tế.

Với hơn 17 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất bản và phát hành sách ngoại văn, MCBooks tiếp tục mang về Việt Nam hai bộ sách nổi tiếng của Nhà xuất bản Đại học Oxford, gồm: Oxford Learner's Pocket và Grammar Friends.

Bộ từ điển Oxford Learner's Pocket và Grammar Friends. Ảnh: MCBooks

Trong đó, Oxford Learner's Pocket là bộ từ điển bỏ túi cho người học tiếng Anh mọi lứa tuổi, một trong những dòng sản phẩm từ điển nổi tiếng toàn cầu của Oxford University Press. Bộ từ điển phát hành bởi MCBooks gồm ba cuốn: Oxford Learner's Pocket Dictionary – Fourth Edition, Oxford Learner's Pocket Grammar và Oxford Learner's Pocket Phrasal Verbs and Idioms.

Với kích thước nhỏ gọn, người học có thể dễ dàng mang theo để tra cứu khi cần. Nội dung của bộ từ điển được chọn lọc và cập nhật mới nhất, bao quát từ vựng, ngữ pháp tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao. Bên cạnh đó, cách trình bày rõ ràng, dễ hiểu cùng ví dụ minh họa cụ thể giúp người học ghi nhớ lâu và áp dụng chính xác vào thực tế giao tiếp, bài thi.

Nguyễn Mai Anh (28 tuổi, Hà Nội), Oxford Learner's Pocket giúp bạn tra cứu nhanh khi đọc tài liệu tiếng Anh và luyện thi IELTS, đặc biệt là các ví dụ minh họa rất dễ hiểu. "Đây thực sự là cuốn sổ tay bỏ túi không thể thiếu", bạn nói.

Nội dung trong cuốn Oxford Learner's Pocket Phrasal Verbs and Idioms. Ảnh: MCBooks

Grammar Friends là bộ sách ngữ pháp tiếng Anh được thiết kế chuyên biệt cho học sinh tiểu học, một trong những tài liệu học ngữ pháp hiệu quả dành cho học sinh tiểu học do Oxford University Press biên soạn.

Nội dung của Grammar Friends có hệ thống và dễ tiếp cận, chia theo từng cấp độ từ lớp 1 đến lớp 5, phù hợp với khả năng tiếp thu của trẻ. Bộ sách này giúp trẻ làm quen với ngữ pháp thông qua các hoạt động mang tính chơi mà học như trò chơi, câu đố hay bài hát... từ đó, duy trì sự tập trung và khơi gợi hứng thú.

Với nền tảng ngữ pháp được xây dựng từ sớm, học sinh có thể tự tin chinh phục các kỳ thi quốc tế như Starters, Movers, Flyers và sử dụng tiếng Anh chính xác, tự nhiên hơn trong học tập và giao tiếp. Song song, Grammar Friends cũng là nguồn hỗ trợ giảng dạy hiệu quả cho giáo viên và phụ huynh đồng hành cùng con.

"Grammar Friends giúp học sinh làm quen với ngữ pháp một cách tự nhiên, không áp lực. Các bài tập rất phong phú, tạo hứng thú học tập cho các em", cô Trần Minh Phương, giáo viên tiếng Anh tại một trường tiểu học ở Hà Nội nhận xét.

Bộ sách Grammar Friends thiết kế nhiều màu sắc, bài học sinh động cho trẻ em. Ảnh: MCBooks

Đối với học sinh, sinh viên hay người đi làm, Oxford Learner's Pocket mang lại sự tiện lợi và tính ứng dụng cao trong học tập và công việc. Với phụ huynh và giáo viên, Grammar Friends có thể là công cụ đồng hành trong hành trình dạy và học tiếng Anh cho trẻ. Người học có thể tìm mua các bộ sách này tại các nhà sách lớn, cửa hàng trực tuyến của MCBooks và kênh phân phối uy tín trên toàn quốc.

Đại diện MCBooks chia sẻ, việc tiếp cận tài liệu chuẩn Oxford sẽ giúp người học Việt rút ngắn khoảng cách với chương trình đào tạo quốc tế, tạo tiền đề nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập toàn cầu. Với bộ từ điển bỏ túi Oxford Learner's Pocket và bộ sách ngữ pháp Grammar Friends, đơn vị muốn mang đến cho người học Việt Nam hai công cụ học tiếng Anh hiệu quả, bài bản cho nhu cầu học tập của mọi lứa tuổi.

Nhật Lệ