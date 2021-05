Sách 'Cơ thể tự chữa lành' bị in lậu

Bộ "Cơ thể tự chữa lành" bị in lậu với hình ảnh biến dạng, kích cỡ nhỏ hơn, dán keo cẩu thả...

Bà Nguyễn Lê My Hoàn, giám đốc xuất bản Huy Hoàng Books cho biết công ty phát hiện nhiều bản in lậu bộ sách của tác giả Anthony William. Đơn vị này đặt mua bộ gồm năm cuốn để kiểm tra với giá 499.000 đồng. Khi nhận hàng, họ phát hiện ấn phẩm bị làm giả với loạt sai sót.

Sách thật "Cơ thể tự chữa lành" (trên) có kích thước lớn hơn sách giả, chất lượng in và dán keo tốt hơn, hình tác giả không bị méo. Ảnh: Anh Quý.

Cụ thể, ở bản gốc, sách được in với khổ lớn hơn - 18x23 cm, còn bản lậu in khổ 14x21 cm. Do khổ bị thu nhỏ, các dòng chữ trong sách xiêu vẹo, không được canh hàng đúng chuẩn. Hình ảnh mờ mịt, màu sắc nhạt hơn so với bản gốc. Phần gáy sách bị dán keo cẩu thả nên dễ bị long trang. Chất lượng bìa cũng giảm khiến gáy sách bị mềm, độc giả mua về khó bảo quản sách lâu dài.

Bà My Hoàn nói đơn vị phát hiện bộ sách bị in lậu sau khi nhận thấy doanh thu từ đầu sách này sụt giảm. Theo đại diện Huy Hoàng Books, Cơ thể tự chữa lành là bộ sách phải trả phí tác quyền cao nhất của đơn vị này từ trước đến nay, mua từ tập đoàn Hay House (Anh) vào đầu năm 2018, tổng cộng có sáu cuốn. Họ mất hơn ba năm để dịch, biên tập, hiệu đính, dàn trang, xin giấy phép, in ấn..., từ đó xuất bản được năm cuốn. Sau khi cuốn thứ năm ra mắt, đơn vị in lậu làm giả và rao bán nguyên bộ với giá khoảng hai phần ba bản gốc.

Bà Hoàn cho biết đơn vị đang làm việc với luật sư để ngăn tình trạng in sách lậu. "Trong lúc chờ tiến hành các biện pháp pháp lý, chúng tôi kêu gọi độc giả cẩn thận với những trang mạng rao bán sách giá cực rẻ", bà nói.

Bộ sách "Cơ thể tự chữa lành" đang được bán ở hiệu sách. Ảnh: Anh Quý.

Vấn nạn sách giả tồn đọng nhiều năm qua. Năm 2019, đại diện First News cho biết có 686 đầu sách của đơn vị họ bị in lậu, vi phạm bản quyền dưới mọi hình thức. Các ấn phẩm giả được bán online phổ biến như trọn bộ Hạt giống tâm hồn, Đắc nhân tâm, Quẳng gánh lo đi, Không bao giờ là thất bại - tất cả là thử thách, Hành trình về phương Đông, Nghĩ giàu làm giàu, Dám nghĩ lớn, Bảy thói quen cho bạn trẻ thành đạt... Các nơi in lậu thậm chí cùng cạnh tranh bằng cách nâng giá bìa sách rồi giảm khi bán để đánh vào tâm lý bạn đọc. Ông Nguyễn Văn Phước - giám đốc First News - cho biết đơn vị xuất bản của ông có 1.000 tên sách nhưng phải "chiến đấu" với 3.000 phiên bản sách lậu.

Ông Nguyễn Thành Nam, Phó giám đốc NXB Trẻ, cũng nói đơn vị này bị các cá nhân, tổ chức in lậu sách rồi bán qua sàn thương mại điện tử. Bà Vũ Quỳnh Liên - Tổng biên tập NXB Kim Đồng - nói so với hành vi bán sách giả thông thường, trên môi trường internet, việc này khó phát hiện hơn vì đa phần người mua chọn sách trên mạng trước khi cầm được ấn bản.

Sách "Muôn kiếp nhân sinh" (tác giả Nguyên Phong) của First News bị làm giả. Nhìn vào bìa sách giả (phải) và sách thật khó phân biệt được bằng mắt thường, chỉ có thể sờ vào bìa (bìa sách thật in nổi tên tác phẩm). Ảnh: Mai Nhật.

Nhiều người trong giới xuất bản nhận xét độc giả sẽ khó nhận biết các sách in lậu vì đa phần chúng giống sách gốc. Muốn so sánh, phải lấy tác phẩm của chính hãng đối chiếu từng trang mới phân biệt được, chẳng hạn: bìa sách giả mờ nhạt hơn đôi chút, giấy bìa và ruột sách mỏng hơn vài phần trăm, chữ in không sắc nét, mực in không đều, hơi lem nhem ở những trang có chữ to, bìa lót... Theo ông Lê Hoàng - Phó chủ tịch Hội xuất bản Việt Nam - nhận định trọng tâm của cuộc chiến sách thật - giả là ở việc xử lý những "ổ" làm sách lậu. Nếu không, các đơn vị làm sách sẽ không dám đầu tư vì cuốn nào tốt, bán chạy càng dễ bị in lậu. Luật Hình sự 2015 quy định: Hành vi vi phạm bản quyền, làm giả sách là vi phạm pháp luật, nếu đủ điều kiện có thể khởi tố hình sự

Tam Kỳ