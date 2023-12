Sách bàn về ngành Truyền thông tiếp thị

Cuốn tự truyện "Dòng sông không ra biển" của Zennie Trang Nguyễn phác họa thế giới phức hợp của người trong nghề Truyền thông tiếp thị.

Trong sách, tác giả kể trải nghiệm trong 20 năm gắn bó với công việc. Nhân vật bộc lộ thái độ làm nghề quyết liệt, với cảm hứng lúc vơi cạn rồi lại đầy.

Tác phẩm "Dòng sông không ra biển" do Nhà xuất bản Tổng hợp TP HCM phát hành. Ảnh: Zennie Trang Nguyễn

Tác giả đề cập đến hai hình ảnh gồm Mặt trăng - biểu tượng mang tính cao sang, là khát vọng của người làm nghề, Đồng sáu xu - đơn vị tiền tệ nhỏ nhất của nước Anh - với ẩn dụ là những giá trị nhỏ nhặt, tầm thường, không đáng để lưu tâm.

Theo Zennie Trang Nguyễn, đội ngũ Creative là nguồn lực gần như chủ chốt của ngành công nghiệp truyền thông sáng tạo. Họ tốt nghiệp các chuyên ngành mỹ thuật và được đào tạo bài bản để trở thành những người chuyên tâm, dốc trí sáng tạo nên những giá trị ưu việt cho đời sống. Tuy nhiên, khi gia nhập ngành truyền thông, họ nhận thấy mình "khó sống" bởi thường xuyên bị thách thức giữa ý niệm mặt trăng và đồng sáu xu.

Có nhóm người luôn ngưỡng vọng Mặt trăng, không màng đến những đồng xu rơi vãi dưới chân mình. Bên cạnh đó, vẫn có những nhóm người chọn nhìn xuống thực tế mà thâu lượm, tích góp đồng sáu xu, bỏ qua sự phán xét, mặc kệ sự chế giễu. Cũng có người chọn vừa ngước lên vừa nhìn xuống, tìm lấy một thái độ sống.

Tác giả còn nhấn mạnh tầm quan trọng của tinh thần làm nghề, thể hiện qua ý niệm cây to và ngọn cỏ. "Niềm hãnh diện là một phần của cây to. Sự tự do là phần thưởng khi chọn làm ngọn cỏ. Ngọn cỏ không có vị thế của cây to. Cây to không có bản lĩnh của ngọn cỏ. Cây to ổn định. Ngọn cỏ phiêu diêu. Mỗi thứ như hai mặt của một đồng xu; quyết định nắm trong tay mặt nào không thể coi là trò tung hứng của số phận. Có một tiếng nói bên trong mỗi con người, ở những thời điểm cần thiết, vang lên làm hiệu lệnh", Zennie Trang Nguyễn viết.

Người viết đặt vấn đề về việc lựa chọn công việc mang đến sự ổn định, thu nhập tốt (nghề) hay cống hiến hết mình cho đam mê (nghiệp). Chấp nhận sự thay đổi sẽ phải sẵn sàng để đón lấy rủi ro và khó khăn, nhưng cũng là cơ hội để chạm đến ngưỡng trưởng thành.

Tác giả Zennie Trang Nguyễn. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Zennie Trang Nguyễn là thạc sĩ chuyên ngành Tiếp thị - Truyền thông tại Đại học Webster, Mỹ. Chị từng đảm nhiệm vị trí Giám đốc Quản trị khách hàng cấp cao tại những tập đoàn, công ty truyền thông đa quốc gia. Tác giả đang cộng tác với các doanh nghiệp, công ty trong vai trò tư vấn chiến lược truyền thông.

Tân Cao