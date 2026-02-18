Sắc xuân trên đảo tiền tiêu Hòn Khoai

Cụm đảo Hòn Khoai nằm cách đất liền Cà Mau hơn 14 km, gồm đảo Hòn Khoai và các đảo nhỏ như Hòn Sao, Hòn Đồi Mồi, Hòn Đá Lẻ, Hòn Thỏ, án ngữ vùng biển Tây Nam. Với độ cao hơn 300 m so với mực nước biển, từ đỉnh đảo có thể quan sát vùng biển rộng lớn, giữ vị trí quan trọng về quốc phòng và an ninh.

Do chưa có tuyến vận tải hành khách thường xuyên, việc ra đảo chủ yếu bằng tàu chở nhu yếu phẩm. Mỗi chuyến tàu mang theo lương thực, thực phẩm và vật tư phục vụ sinh hoạt, công tác của các lực lượng làm nhiệm vụ trên đảo.