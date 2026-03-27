Sắc vóc vợ người mẫu của Ronaldo 'Béo'

Cặp sao hẹn hò từ năm 2015, kết hôn tháng 9 cùng năm, chưa có con chung.

Theo AS, Ronaldo có tình trường phong phú, trải qua nhiều mối quan hệ ngắn ngủi và tình một đêm, trong đó có sao phim 18+ Viviane Brunieri, diễn viên Susana Werner, Mireia Canalda, người mẫu Raica Oliveira, DJ Paula Morais hay MC kiêm người mẫu Livia Lemos.

Trước Celina Locks, Ronaldo từng ba lần kết hôn: cựu cầu thủ bóng đá Brazil Milene Domingues (1999-2003), có con trai đầu lòng Ronald; người mẫu Daniella Cicarelli (2005), ly hôn sau ba tháng; kỹ sư Maria Beatriz Antony (2008-2012), sinh hai con gái Maria Sophia và Maria Alice. Cựu danh thủ có thêm con trai Alex từ mối tình vụng trộm với một nhân viên khách sạn.