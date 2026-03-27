Sắc vóc vợ người mẫu của Ronaldo 'Béo'

Theo Vogue, Celina Locks, 36 tuổi, được báo giới quốc tế quan tâm từ khi gắn bó Ronaldo Luís Nazário de Lima (biệt danh Ronaldo "Béo" hay "Người ngoài hành tinh"), 50 tuổi. Giới chuyên môn mô tả người đẹp có gu thời trang tinh giản, hiện đại, góp phần nâng tầm hình ảnh của Ronaldo.
Cặp sao hẹn hò từ năm 2015, kết hôn tháng 9 cùng năm, chưa có con chung.
Theo AS, Ronaldo có tình trường phong phú, trải qua nhiều mối quan hệ ngắn ngủi và tình một đêm, trong đó có sao phim 18+ Viviane Brunieri, diễn viên Susana Werner, Mireia Canalda, người mẫu Raica Oliveira, DJ Paula Morais hay MC kiêm người mẫu Livia Lemos.
Trước Celina Locks, Ronaldo từng ba lần kết hôn: cựu cầu thủ bóng đá Brazil Milene Domingues (1999-2003), có con trai đầu lòng Ronald; người mẫu Daniella Cicarelli (2005), ly hôn sau ba tháng; kỹ sư Maria Beatriz Antony (2008-2012), sinh hai con gái Maria Sophia và Maria Alice. Cựu danh thủ có thêm con trai Alex từ mối tình vụng trộm với một nhân viên khách sạn.
Vợ chồng Ronaldo dự sự kiện năm ngoái.
Ronaldo "Béo" sinh tại Itaguai, Brazil, trưởng thành từ học viện Sao Cristovao, từng đầu quân cho câu lạc bộ Cruzeiro, PSV Eindhoven, Barcelona, Inter Milan, Real Madrid, AC Milan, rồi kết thúc sự nghiệp trong màu áo Corinthians. Ở cấp độ tuyển quốc gia Brazil, Ronaldo vô địch World Cup 1994, World Cup 2002 (đoạt danh hiệu Vua phá lưới với 8 bàn). Tính riêng thành tích cá nhân, anh hai lần giành Quả bóng Vàng vào năm 1997, 2002, nhưng chưa một lần đăng quang ở Champions League. Giai đoạn cuối sự nghiệp, anh sa sút vì chấn thương và tăng cân không kiểm soát.
Tại sự kiện ở Paris, Pháp đầu tháng 3, Celina Locks diện trang phục trung tính tạo dáng bên Victoria Beckham. Trên Instagram, nhiều khán giả khen Celina Locks có nụ cười rạng rỡ, cuốn hút.
Celina Locks trên đường phố Paris.
Celina Locks ghi điểm với mái tóc vàng, làn da mịn và đôi mắt có chiều sâu. Cô kiếm bộn tiền nhờ kinh doanh riêng, làm chủ một thương hiệu mỹ phẩm và nhận quảng cáo trên các nền tảng số. Theo AS, cô có giá trị tài sản ròng khoảng hai triệu USD.
Ở các sự kiện trang trọng, Celina Locks chọn phong cách kín đáo, màu sắc không quá nổi bật nhưng tôn chiều cao.
Celina Locks diện "cây" trắng khi đến sân ủng hộ một trận bóng đá. Trên Vogue Arabia, người đẹp từng nói: "Ở đất nước tôi, bóng đá chảy trong huyết quản, sinh ra đã đam mê. Chúng tôi quen với việc dừng mọi thứ đang làm để biến các trận đấu của tuyển Brazil thành ngày lễ quốc gia. Do đó, có thể nói tôi hâm mộ trái bóng tròn từ nhỏ". Cũng nhờ tình yêu túc cầu, Celina Locks nhanh chóng "đổ gục" trước sự theo đuổi của Ronaldo.
Thiên Lam
Ảnh: Instagram Celinalocks, Instagram Ronaldo