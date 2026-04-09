Sắc vóc Nhã Phương sau sinh con thứ ba

Người đẹp tái xuất ở nhiều sự kiện showbiz sau hơn hai tháng sinh con thứ ba. Đầu tháng 4, Nhã Phương diện đầm babydoll dự một chương trình thời trang của nhà thiết kế thân thiết. Trước đó, vào giai đoạn cuối thai kỳ, Nhã Phương tăng 11 kg.
Nhã Phương ưu tiên đầm voan, lụa.
Cô phối trang phục với bông tai bản nhỏ tại sự kiện làm đẹp hồi tháng 3. Các chuyên gia trang điểm, làm tóc giúp Nhã Phương có diện mạo thanh lịch.
Sắc vóc "mẹ ba con" của Nhã Phương.
Người đẹp kết hợp chân váy ôm cùng áo tay dài, có độ bồng nhẹ khi lên thảm đỏ buổi công chiếu phim Hẹn em ngày nhật thực (đạo diễn Lê Thiện Viễn), tối 25/3 ở TP HCM. Diễn viên xách thêm túi Dior tạo điểm nhấn.
Nhã Phương (trái) tạo dáng bên Hoa hậu Đoàn Thiên Ân (giữa) và diễn viên Đoàn Minh Anh, 18 tuổi.
Cô chọn đầm lụa dáng cape khi đến chúc mừng ông xã Trường Giang ra mắt phim điện ảnh đầu tay Nhà ba tôi một phòng, ngày 13/2 ở TP HCM.
Bạn bè, đồng nghiệp khen dung mạo tuổi 36 của Nhã Phương. Nhiều khoảnh khắc của người đẹp được fan chia sẻ trên nền tảng số, hút lượt xem.
Nhã Phương so kè sắc vóc bên dàn mỹ nhân tại sự kiện. Giống lần sinh bé Destiny (bảy tuổi) và Hope (ba tuổi), cô giảm cân nhờ cho con bú sữa mẹ. Mỗi ngày, cô massage toàn thân, quấn bụng nóng theo hướng dẫn của chuyên gia - các bước góp phần hỗ trợ lấy lại dáng. Ngoài ra, người đẹp cố gắng giữ tinh thần thoải mái, tránh bị stress.
Theo Nhã Phương, nhờ sinh thường nên sức khỏe của cô hồi phục nhanh chóng. Sau vài tuần, cô đã trở lại tập yoga với các động tác phù hợp thể lực.
Gần đây, Nhã Phương (phải, hàng sau) gắn bó với môn nhảy hiện đại cùng hội bạn thân như Trương Quỳnh Anh, Sĩ Thanh, Diệu Nhi, Khổng Tú Quỳnh để cơ thể dẻo dai hơn.
Nhã Phương nhảy theo nhạc tại phòng tập.
Nhã Phương khoe eo thon và cơ bụng sau 14 ngày sinh con hồi tháng 2.
Diễn viên chăm sóc bé Joy lúc ở cữ.
Cô tên đầy đủ Trần Thị Nhã Phương, quê Đăk Lăk, bắt đầu diễn xuất từ năm 19 tuổi. Nhã Phương góp mặt trong nhiều phim điện ảnh như Quả tim máu, Vừa đi vừa khóc, 49 ngày, Tuổi thanh xuân. Cô kết hôn với Trường Giang vào tháng 9/2018 sau bốn năm gắn bó. Cặp sao đón con gái đầu lòng vào tháng 1/2019 và bé thứ hai sau đó bốn năm.
Tân Cao
Ảnh, video: Nhân vật cung cấp