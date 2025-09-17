Sắc vóc cô gái H'rê đoạt á hậu Miss Grand Vietnam

Đinh Y Quyên đoạt á hậu 4 tại chung kết hôm 14/9. Hai tháng tham gia cuộc thi, giám khảo đánh giá cô có ngoại hình cân đối, tự tin trong nhiều vòng thử thách.
Đinh Y Quyên đoạt á hậu 4 tại chung kết hôm 14/9. Hai tháng tham gia cuộc thi, giám khảo đánh giá cô có ngoại hình cân đối, tự tin trong nhiều vòng thử thách.
Đinh Y Quyên diện trang phục thổ cẩm - chất liệu quen thuộc của người H'rê ở Gia Lai - tại vòng casting hồi đầu tháng 8. Cô nói tự hào khi sinh ra và lớn lên tại vùng đất Tây Nguyên.
"Từ nhỏ, tôi ý thức phải theo đuổi tri thức, xem đây là nền tảng để thành công", người đẹp cho biết.
Đinh Y Quyên diện trang phục thổ cẩm - chất liệu quen thuộc của người H'rê ở Gia Lai - tại vòng casting hồi đầu tháng 8. Cô nói tự hào khi sinh ra và lớn lên tại vùng đất Tây Nguyên.
"Từ nhỏ, tôi ý thức phải theo đuổi tri thức, xem đây là nền tảng để thành công", người đẹp cho biết.
Y Quyên tạo dáng với trang phục truyền thống giữa đại ngàn.
Đinh Y Quyên diễn trang phục dạ hội tại chung kết.
Đinh Y Quyên diễn trang phục dạ hội tại chung kết.
Cô cao 1,72 m, số đo ba vòng lần lượt là 88-63-94 cm.
Cô cao 1,72 m, số đo ba vòng lần lượt là 88-63-94 cm.
Á hậu hiện là bác sĩ chuyên khoa 1 da liễu thuộc Bệnh viện Đại học Y dược Cần Thơ. Cô tốt nghiệp ngành y đa khoa thuộc Đại học Y Tây Nguyên vào năm 2021, từng công tác tại bệnh viện tỉnh Gia Lai một thời gian.
Người đẹp cho biết gia đình có truyền thống làm việc trong ngành y, bố từng là bác sĩ, bà nội làm y tá. Hiện chị gái và em trai của Y Quyên - Á vương Đinh Ta Bi - cũng theo đuổi công việc tương tự.
Á hậu hiện là bác sĩ chuyên khoa 1 da liễu thuộc Bệnh viện Đại học Y dược Cần Thơ. Cô tốt nghiệp ngành y đa khoa thuộc Đại học Y Tây Nguyên vào năm 2021, từng công tác tại bệnh viện tỉnh Gia Lai một thời gian.
Người đẹp cho biết gia đình có truyền thống làm việc trong ngành y, bố từng là bác sĩ, bà nội làm y tá. Hiện chị gái và em trai của Y Quyên - Á vương Đinh Ta Bi - cũng theo đuổi công việc tương tự.
Đinh Y Quyên thi ứng xử dành cho top 5. Trước câu hỏi "Là một người trẻ, bạn sẽ hành động gì để đóng góp trong kỷ nguyên cất cánh vươn mình của Việt Nam?", cô nói sẽ chú trọng vào tri thức và trách nhiệm.
Người đẹp nhắc về dự án cộng đồng Trẻ em tự kỷ - Bệnh da tự tạo đang theo đuổi. Y Quyên từng tiếp xúc nhiều em nhỏ mắc rối loạn phổ tự kỷ với biểu hiện da liễu phức tạp. Có không ít trường hợp chịu thiệt thòi, bị bỏ quên hoặc không được chăm sóc đúng cách. "Tôi muốn góp phần tạo môi trường chữa lành - nơi thể chất lẫn tinh thần của trẻ em được lắng nghe và bảo vệ", cô nói.
Đinh Y Quyên có kinh nghiệm đứng trên sân khấu trình diễn. Cô từng là hoa khôi Đại học Y Tây Nguyên năm 2016, sau đó thử sức tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, vào top 40.
Ở tuổi 29, Y Quyên từng nghĩ hết cơ hội để tiếp tục thử sức với sân chơi sắc đẹp. Khi ban tổ chức Miss Grand Vietnam thông báo nới rộng độ tuổi tham gia lên 35, người đẹp quyết định trở lại.
Đinh Y Quyên có kinh nghiệm đứng trên sân khấu trình diễn. Cô từng là hoa khôi Đại học Y Tây Nguyên năm 2016, sau đó thử sức tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, vào top 40.
Ở tuổi 29, Y Quyên từng nghĩ hết cơ hội để tiếp tục thử sức với sân chơi sắc đẹp. Khi ban tổ chức Miss Grand Vietnam thông báo nới rộng độ tuổi tham gia lên 35, người đẹp quyết định trở lại.
Đinh Y Quyên thuyết trình chủ đề hòa bình.
Á hậu catwalk tại phần thi Người đẹp thời trang hôm 30/8 ở TP HCM.
Á hậu catwalk tại phần thi Người đẹp thời trang hôm 30/8 ở TP HCM.
Đinh Y Quyên trình diễn Vũ khúc yến của tác giả trẻ Nguyễn Ngọc Quỳnh Mai, lấy cảm hứng từ làng nghề nuôi yến Vĩnh Hòa, Khánh Hòa tại đêm thi Trang phục văn hóa dân tộc.
Đinh Y Quyên trình diễn Vũ khúc yến của tác giả trẻ Nguyễn Ngọc Quỳnh Mai, lấy cảm hứng từ làng nghề nuôi yến Vĩnh Hòa, Khánh Hòa tại đêm thi Trang phục văn hóa dân tộc.
Người đẹp tạo dáng trong các bộ ảnh thời trang phong cách gợi cảm.
Người đẹp tạo dáng trong các bộ ảnh thời trang phong cách gợi cảm.
Cô còn yêu thích váy áo công chúa tôn làn da sáng.
Cô còn yêu thích váy áo công chúa tôn làn da sáng.
Đời thường, Y Quyên thích trang phục thể thao, crop top tôn eo thon. Cô cho biết duy trì sức khỏe, vóc dáng bằng cách tập thể dục hoặc chơi các môn thể thao như chạy bộ, cầu lông, bơi lội.
Đời thường, Y Quyên thích trang phục thể thao, crop top tôn eo thon. Cô cho biết duy trì sức khỏe, vóc dáng bằng cách tập thể dục hoặc chơi các môn thể thao như chạy bộ, cầu lông, bơi lội.
Á hậu cho biết sẽ cân bằng công việc làm bác sĩ và tham gia các hoạt động giải trí, cộng đồng.
Á hậu cho biết sẽ cân bằng công việc làm bác sĩ và tham gia các hoạt động giải trí, cộng đồng.
Tân Cao
Ảnh, video: Nhân vật cung cấp