Sắc màu cuộc sống qua ống kính nhiếp ảnh gia nữ

Bức ảnh Dân tộc H'Mông (H'Mông Hoa) của Phan Thị Thanh Nga.
Bộ tác phẩm ra mắt khán giả dịp câu lạc bộ Nhiếp ảnh nữ Hải Âu khai mạc triển lãm ảnh nghệ thuật lần thứ 35 tại Nhà Văn hóa Phụ nữ TP HCM, từ ngày 25/9 đến 12/10. Với chủ đề Sắc màu cuộc sống các dân tộc Việt Nam, sự kiện trưng bày 100 tác phẩm của 25 tác giả, phong tục, văn hóa và đời sống lao động của 54 dân tộc anh em.
Tác phẩm Dân tộc H'Mông (H'Mông Hoa) của Vương Thị Kim Hải.
Tác phẩm Dân tộc Lô Lô của Phan Thị Kim Thanh.
Tác phẩm Dân tộc Dao đỏ của Đặng Thị Kim Phương.
Triển lãm khắc họa vẻ đẹp non sông và đời sống người bản địa, nổi bật là hình ảnh những người phụ nữ tần tảo với nụ cười rạng rỡ, lan tỏa tinh thần lạc quan.
Tác phẩm Dân tộc Dao đỏ của Bạch Thị Tố Anh.
Tác phẩm Dân tộc Dao đỏ của Cao Thị Thanh Hà.
Tác phẩm Dân tộc Mạ của Phí Thị Thu Hà.
Tác phẩm Dân tộc Lô Lô của Đào Hoa Nữ.
Tác phẩm Dân tộc K'Ho của Nguyễn Thị Sin.
Tác phẩm Dân tộc Khmer của Nguyễn Đào Ngọc Thảo.
Tác phẩm Dân tộc Kinh của Phạm Thị Dung.
Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP HCM Đoàn Hoài Trung nhận xét các tác phẩm không chỉ mang tính thẩm mỹ mà còn tái hiện sinh động nét đẹp văn hóa của các dân tộc, góp phần tôn vinh, gìn giữ những giá trị truyền thống trước nguy cơ bị mai một.
Triển lãm là hoạt động thường niên, từ năm 1990 đến nay. Sau 35 năm hoạt động, CLB Nhiếp ảnh nữ Hải Âu hiện có 25 thành viên, độ tuổi từ ngoài 40 đến hơn 80. Quá trình hoạt động, nhóm có hơn 1.000 giải thưởng ở các cuộc thi ảnh trong nước và quốc tế.
Thu Giang
Ảnh: Ban tổ chức cung cấp