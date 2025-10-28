Sắc màu cuộc sống qua ống kính nhiếp ảnh gia nữ

Triển lãm là hoạt động thường niên, từ năm 1990 đến nay. Sau 35 năm hoạt động, CLB Nhiếp ảnh nữ Hải Âu hiện có 25 thành viên, độ tuổi từ ngoài 40 đến hơn 80. Quá trình hoạt động, nhóm có hơn 1.000 giải thưởng ở các cuộc thi ảnh trong nước và quốc tế.