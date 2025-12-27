Sa Pa bắn pháo hoa, tổ chức countdown đón Tết Dương lịch 2026

Du khách sẽ được tham gia nhiều chương trình, khám phá những trải nghiệm tại Sun World Fansipan Legend hay tham gia sự kiện coundown và bắn pháo hoa đón năm mới 2026.

Theo đó, chuỗi sự kiện diễn ra vào ngày 31/12 tại khu vực trung tâm Sa Pa. Đầu tiên là lễ khai mạc không gian "Tinh hoa hội tụ Sa Pa 2026" tại Sân Công viên Văn hóa Dân tộc, với các hoạt động trưng bày, trình diễn nghệ thuật, trải nghiệm ẩm thực bản địa, tạo không gian giao thoa giữa truyền thống và hiện đại trong những ngày đầu năm mới.

Pháo hoa trên bầu trời Sa Pa trong thời khắc giao thừa đón năm mới. Ảnh: Dương Quốc Hiếu

Từ 19h cùng ngày, vòng bán kết cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026 sẽ được tổ chức tại Sân Quần Sự kiện quy tụ dàn thí sinh mang đến những màn trình diễn giàu bản sắc, góp phần quảng bá hình ảnh Sa Pa – Lào Cai. Ngay sau đó là chương trình Countdown (đếm ngược) chào năm mới diễn ra từ 23h với các tiết mục nghệ thuật.

Khu vực trung tâm sẽ bao phủ trong âm nhạc, ánh sáng và cảm xúc với loạt tiết mục nghệ thuật do các nghệ sĩ nổi tiếng biểu diễn. Giữa tiết trời se lạnh của phố núi, người dân và du khách cùng hòa nhịp đếm ngược, chia sẻ khoảnh khắc tiễn năm cũ, chào đón năm mới 2026. Vào thời khắc giao thừa (0h ngày 1/1/2026), màn bắn pháo hoa nổ tầm thấp kéo dài 15 phút sẽ thắp sáng bầu trời Sa Pa.

Quần thể tâm linh Fansipan giữa sương mù và băng tuyết. Ảnh: Sun Group

Bên cạnh các hoạt động tại trung tâm, khu du lịch Sun World Fansipan Legend cũng là điểm đến thu hút du khách nhờ các trải nghiệm đặc trưng mùa đông. Trong điều kiện thời tiết thuận lợi, du khách có cơ hội săn băng tuyết trên đỉnh Fansipan - hiện tượng thiên nhiên chỉ xuất hiện trong những ngày giá lạnh sâu. Trên "nóc nhà Đông Dương", du khách có thể săn mây, check-in tại cột mốc Fansipan 3.143m, tham quan quần thể tâm linh với đại tượng Phật A Di Đà, Kim Sơn Bảo Thắng Tự, Bích Vân Thiền Tự... hay xem show diễn thực cảnh "Đỉnh thiêng du ký".

Du khách check-in cùng cột mốc "Nóc nhà Đông Dương". Ảnh: Sun Group

Ở chân núi, Bản Mây mang đến thế giới văn hóa bản với các hoạt động trải nghiệm phong tục, nghề truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số, cùng những tiết mục biểu diễn dân gian. Dịp này, du khách còn được đắm mình trong thiên đường hoa sen đá, nơi quy tụ hàng trăm loài sen đá độc đáo, kết hợp các tiểu cảnh sáng tạo

Du khách hòa mình trong các hoạt động văn hóa bản địa tại Bản Mây. Ảnh: Sun Group

Dịp này, đơn vị vận hành cáp treo Fansipan áp dụng mức giá ưu đãi 500.000 đồng cho du khách Việt Nam đến hết ngày 31/12/2025.

Sa Pa dịp Tết Dương lịch 2026 mang đến nhiều lựa chọn trải nghiệm, hứa hẹn cho khởi đầu một năm mới đáng nhớ.

Yên Chi