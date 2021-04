Sà lan đâm chìm thuyền, hai người mất tích

Hải PhòngSà lan chở cát chạy trên sông Văn Úc, khi đến gần cầu Khuể, giáp ranh giữa huyện An Lão và Tiên Lão, thì đâm chìm thuyền máy làm hai phụ nữ mất tích.

11h ngày 25/4, sau cú đâm mạnh, cả ba người trên thuyền máy văng xuống sông. Chủ thuyền Đinh Văn Thế, 42 tuổi, xã An Thợ, huyện An Lão, bơi được vào bờ an toàn. Hai phụ nữ đi cùng là Nguyễn Thị Phố và Phùng Thị Cảnh (cùng 42 tuổi, trú huyện An Lão) bị rơi xuống sông mất tích.

Chấm màu đỏ là cầu Khuể, gần vị trí xảy ra tai nạn đường sông trưa 25/4. Ảnh: Gmap.

Phòng Cảnh sát giao thông thủy (Công an Hải Phòng) và Công an huyện Tiên Lãng đang điều tra nguyên nhân, tìm kiếm hai người mất tích. Đến tối cùng ngày, lực lượng cứu hộ vẫn chưa tìm được nạn nhân.

Sông Văn Úc có nhiều sà lan, tàu thuyền hoạt động, chủ yếu là khai thác cát.

Giang Chinh