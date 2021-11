PhápMột người đàn ông cầm dao tấn công cảnh sát ở thị trấn Cannes, tuyên bố rằng anh ta hành động "nhân danh nhà tiên tri".

Nguồn tin giấu tên cho biết cảnh sát đang ngồi sau tay lái chiếc ôtô đỗ trước đồn cảnh sát lúc 6h30 (12h30 giờ Hà Nội) ngày 8/11 thì kẻ tấn công mở cửa, cầm dao đâm anh này. Y cố đâm một người nữa ngồi trong xe trước khi bị một cảnh sát khác nổ súng hạ gục.

Kẻ tấn công bị thương nặng, đang trong tình trạng nghiêm trọng. Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerald Darmanin hôm 8/11 thông báo trên Twitter rằng người cảnh sát không bị thương nhờ áo chống đạn.

Rút dao đâm cảnh sát 'nhân danh nhà tiên tri' Kẻ cầm dao tấn công cảnh sát Pháp ở thị trấn Cannes, miền nam đất nước, hôm 8/11. Video: AFP

Giới chức cho rằng đây có thể là tấn công khủng bố. Báo chí Pháp đưa tin nghi phạm sinh năm 1984, là công dân Algeria, sử dụng giấy tờ cư trú của Italy.

Cảnh sát Pháp trở thành mục tiêu hàng loạt vụ tấn công của các phần tử Hồi giáo cực đoan trong những năm gần đây, khiến nhiều người kêu gọi gia tăng biện pháp bảo vệ cảnh sát và tăng mức án tù.

Quan chức và cảnh sát tại hiện trường vụ tấn công ở thị trấn Cannes ngày 8/11. Ảnh: Twitter/Eric Ciotti

Hồi tháng 4, một cảnh sát bị đâm chết trong lối vào một nhà ga ở thị trấn Rambouillet vốn yên bình của Paris. Một sĩ quan khác bị thương nặng trong vụ đâm dao gần thành phố Nantes ở phía tây đất nước hồi tháng 5. Hồi tháng 10/2019, ba sĩ quan và một nhân viên cảnh sát ở Paris bị một nhân viên IT cực đoan đâm chết tại trụ sở cảnh sát thành phố.

Các cuộc tấn công gây chú ý về sự nguy hiểm của chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan tại Pháp, nơi hứng chịu làn sóng bạo lực trong thập kỷ qua do những kẻ cực đoan lấy cảm hứng từ al-Qaeda hay tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). An ninh đang được siết chặt trong bối cảnh Pháp sắp tổ chức bầu cử tổng thống vào tháng 4 năm sau.

Hồng Hạnh (Theo AFP)