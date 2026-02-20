Rượu bia làm tăng nguy cơ trào ngược dạ dày thế nào

Uống nhiều rượu bia dịp Tết có thể làm tăng axit dạ dày, viêm nhiễm, thúc đẩy trào ngược tiến triển nặng.

TS.BS Vũ Trường Khanh, khoa Tiêu hóa - Gan mật - Tụy, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết cồn và các sản phẩm lên men như bia có thể làm giảm trương lực cơ vòng thực quản dưới (vùng cơ giống như van có nhiệm vụ ngăn dịch axit từ dạ dày trào ngược) tạo điều kiện cho axit trào ngược, gây ợ nóng, ợ chua.

Rượu còn kích thích dạ dày tăng tiết axit, tăng nguy cơ kích ứng và tổn thương niêm mạc. Cồn trong rượu trực tiếp gây viêm, làm tổn thương lớp niêm mạc mỏng manh của thực quản, khiến cơ quan này nhạy cảm hơn với axit. Đồ uống này làm chậm quá trình rỗng dạ dày làm cho thức ăn và dịch vị tồn đọng lâu hơn, thúc đẩy trào ngược.

Bác sĩ Khanh khám và tư vấn cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Theo bác sĩ Khanh, người khỏe mạnh uống rượu bia nhiều thường dẫn đến trào ngược dạ dày thực quản ở mức sinh lý, triệu chứng không đáng kể. Tuy nhiên, khi tình trạng này lặp đi lặp lại và kéo dài, axit dạ dày tiếp xúc thường xuyên với niêm mạc thực quản gây cảm giác ợ nóng, ợ chua, đau rát sau xương ức, ảnh hưởng đến sinh hoạt và chất lượng cuộc sống. Về lâu dài, trào ngược mạn tính có thể dẫn đến viêm loét thực quản, chảy máu, hình thành mô sẹo.

Bác sĩ Khanh khuyên mọi người nên điều chỉnh ăn uống trong dịp Tết và lễ hội. Người có tiền sử trào ngược không uống rượu bia để giảm kích thích niêm mạc tiêu hóa. Trường hợp phải sử dụng, cần uống chậm, không uống lúc đói và nên dùng kèm thức ăn để hạn chế tác động trực tiếp của cồn lên dạ dày. Sau khi uống rượu bia, không nên nằm ngay mà cần chờ ít nhất 2-3 giờ để dạ dày có thời gian tiêu hóa. Cần kiểm soát khẩu phần ăn, tránh ăn quá no, hạn chế các món chiên rán, cay nóng, nhiều dầu mỡ trong các bữa tiệc ngày Tết để kiểm soát triệu chứng, tránh trào ngược tiến triển nặng hơn.

Khi các triệu chứng trào ngược dạ dày thực quản xuất hiện thường xuyên, kéo dài trên hai tuần hoặc ảnh hưởng đến sinh hoạt, người bệnh nên đi khám chuyên khoa tiêu hóa để bác sĩ kiểm tra nguyên nhân, điều trị kịp thời.

Ly Nguyễn