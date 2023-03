Rước họa sau chi 35 triệu đồng cắt bao quy đầu

Hà NộiNgười đàn ông 32 tuổi, chi 35 triệu đồng đến phòng khám cắt bao quy đầu song bệnh không khỏi, tình trạng nhiễm trùng nặng hơn.

Bệnh nhân bị sưng, đau bao quy đầu do quan hệ tình dục thiếu an toàn nhưng không đến bệnh viện khám. Tại cơ sở y tế tư, người bệnh được chẩn đoán bị viêm bao quy đầu, sùi mào gà, viêm tiết niệu.

"Nhân viên ở đây nói nếu không xử trí thì có thể để lại nhiều hậu quả như vô sinh, ung thư tinh hoàn", nam thanh niên nói, thêm rằng phòng khám yêu cầu cắt, đốt rãnh quy đầu, truyền kháng sinh, chi phí 35 triệu đồng.

Sau cắt, do vết thương sưng to, chảy dịch nặng nề, bốc mùi khó chịu hơn, bệnh nhân đến Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc kiểm tra.

Ngày 13/3, bác sĩ Lê Duy Thảo, Khoa Nam học, cho biết người bệnh đi khám sau hai tuần chịu đựng, vết cắt và đốt bị nhiễm trùng nặng nề. Bệnh nhân được cắt lọc vết thương, rạch thoát mủ, hướng dẫn vệ sinh đúng cách.

"May mắn trường hợp này không để lại hậu quả nghiêm trọng, song người bệnh phải bỏ ra số tiền khá lớn trong khi cắt bao quy đầu chỉ tốn vài triệu đồng. Mặt khác, anh cũng bị stress, rối loạn lo âu gây ra từ căn bệnh", bác sĩ nói.

Cắt da bao quy đầu là tiểu phẫu cắt bỏ phần da thừa vùng đầu dương vật. Đây là tiểu phẫu quan trọng giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh lý nam khoa. Bác sĩ chỉ định cắt da bao quy đầu trong trường hợp hẹp hoặc nghẹt bao quy đầu, viêm nhiễm (viêm bao quy đầu, viêm quy đầu, tiểu buốt...) tái phát nhiều lần, kèm theo dài bao quy đầu.

Nam giới cần đến cơ sở uy tín, đảm bảo các điều kiện như phòng mổ sạch sẽ, vô trùng, phẫu thuật viên cần được đào tạo. Đối với trẻ nhỏ dưới 12 tuổi, cần được gây mê nên phải thực hiện trong bệnh viện.

Trường hợp cắt bao quy đầu tại các cơ sở không uy tín sẽ có nguy cơ nhiễm trùng vết mổ do kiểm soát nhiễm khuẩn không tốt, nặng hơn là biến chứng do tiêm truyền dịch, kháng sinh. Ngoài ra, bệnh nhân có thể đối diện hậu quả về mặt tâm lý do stress kéo dài, tốn kém chi phí.

Minh An