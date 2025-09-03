Runner VnExpress Marathon khuấy động đô thị biển Libera Nha Trang

Nhà vô địch 21km Nguyễn Khánh Ly chạy ngang Nhà hát Đó lúc hơn 4h40. Bám ngay sau Khánh Ly là á quân Trần Duyên.

Nhà hát Đó lấy cảm hứng từ ngư cụ của người dân bám biển, được xem là một trong những công trình kiến trúc nổi bật của tỉnh Khánh Hòa trong giai đoạn mới. Nơi đây tổ chức các show diễn nghệ thuật, tiêu biểu là "Rối Mơ" thu hút hàng chục nghìn lượt xem mỗi tháng.