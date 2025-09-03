Runner VnExpress Marathon khuấy động đô thị biển Libera Nha Trang

Đường đua qua Libera Nha Trang là điểm mới của VnExpress Marathon năm nay. Hai cự ly 42 và 21km, ước tính khoảng 6.000 runner, chạy qua đô thị biển 44 ha. Đường đua qua đô thị này ngang Nhà hát Đó - công trình biểu tượng, các dãy nhà phố, quảng trường Trống Đồng và khu vực La Tiên Villa đang dần thành hình.
KDI Holdings - chủ đầu tư, thắp sáng các cung đường xuyên đêm để phục vụ runner. Đường đua tại đây bằng phẳng, rộng, có chất lượng hoàn thiện tốt.
Nhà vô địch 21km Nguyễn Khánh Ly chạy ngang Nhà hát Đó lúc hơn 4h40. Bám ngay sau Khánh Ly là á quân Trần Duyên.
Nhà hát Đó lấy cảm hứng từ ngư cụ của người dân bám biển, được xem là một trong những công trình kiến trúc nổi bật của tỉnh Khánh Hòa trong giai đoạn mới. Nơi đây tổ chức các show diễn nghệ thuật, tiêu biểu là "Rối Mơ" thu hút hàng chục nghìn lượt xem mỗi tháng.
Trà Giang (bib 90193) - một trong những runner 42km hàng đầu hiện nay - sải bước qua Libera Nha Trang. Ven đường, ngoài hệ thống đèn hiện có, ban tổ chức lắp thêm các trụ đèn để chiếu sáng, đảm bảo trải nghiệm thi đấu trong đêm.
Nam runner 42km chạy ngang khu đô thị lúc gần 6h. Những công trình ở khu vực này thêm nổi bật khi trời sáng rõ.
Với những runner phong trào, chiếm đa số, thời điểm chạy ngang Libera Nha Trang cũng là lúc trời bắt đầu hửng sáng. Từ khu đô thị biển, runner sẽ chạy thẳng lên đèo Lương Sơn với độ cao hơn 50 m. Đây là đoạn đường thử thách nhưng cũng là phần thưởng khi runner có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp toàn cảnh của biển trời trong sương sớm.
Runner 42km chạy trên đèo Lương Sơn trong bình minh. Một bên là vịnh Nha Trang, một bên là những vách núi tạo nên cảnh quan hùng vĩ, hiếm có ở các giải chạy tại Việt Nam.
Niềm vui của nữ runner khi chinh phục đèo Lương Sơn.
Toàn cảnh khu đô thị biển Libera Nha Trang nhìn từ trên cao.
Không chỉ nằm trong một phần đường đua của giải, khu đô thị biển còn là nơi đặt expo, phát racekit cho 13.000 VĐV trong hai ngày 22-23/8.
Trong những ngày diễn ra giải, khu đô thị tung nhiều ưu đãi về ẩm thực, lưu trú, văn hóa giải trí cho VĐV.
Ngoài ra, runner còn có cơ hội theo dõi nhiều show diễn bên trong Nhà hát Đó. Nhà hát vừa ra mắt vở diễn Chum Show - mở ra hành trình khám phá văn hóa bản địa Khánh Hòa thông qua lăng kính nghệ thuật đương đại. Vở diễn kết nối ba dòng chảy văn hóa đặc trưng gồm nét huyền bí sâu lắng của văn hóa Chăm, tinh thần mạnh mẽ và phóng khoáng của các dân tộc Tây Nguyên, cùng sự uyển chuyển, tinh tế trong đời sống cộng đồng người Kinh.
Theo đại diện KDI Holdings, đồng hành VnExpress Marathon giúp đơn vị lan tỏa tinh thần tự do, đa trải nghiệm của đô thị biển. Đơn vị cũng kỳ vọng Libera Nha Trang trở thành điểm hẹn thể thao, giải trí, văn hóa nghệ thuật của người dân địa phương, du khách trong và ngoài nước, góp phần thúc đẩy du lịch, giúp Nha Trang, Khánh Hòa trở thành đô thị vịnh đáng sống.
Linh Lam