Runner VM Green Paradise Cần Giờ có thể nhận bib ở trung tâm TP HCM

VĐV tham dự VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ có thể nhận vật phẩm tại Thảo Điền ngày 29/4, hoặc tại khu vực thi đấu vào 30/4.

Nhằm tạo thuận lợi cho người tham gia sắp xếp lịch trình di chuyển, ban tổ chức bố trí hai địa điểm phát bib và race-kit. Ngày 29/4, runner có thể nhận vật phẩm trong khung 13h đến 18h tại Văn phòng Vinhomes, thuộc trung tâm thương mại Vincom Mega Mall Thảo Điền, số 161 Võ Nguyên Giáp, phường Thảo Điền, TP HCM.

Hoa giấy nở rộ trên đường Rừng Sác, một phần cung đường VM Green Paradise Cần Giờ. Ảnh: Thanh Tùng

Sang ngày 30/4, thời gian phát bib kéo dài từ 9h đến 19h tại Đại lộ Thời Đại, khu Vịnh Tiên, dự án Vinhomes Green Paradise, huyện Cần Giờ, TP HCM.

Việc chia thành hai điểm phát giúp VĐV linh hoạt hơn. Những runner đang sinh sống, làm việc tại nội thành có thể lấy vật phẩm sớm tại Thảo Điền, trong khi nhóm di chuyển xuống Cần Giờ sát ngày chạy vẫn có thể hoàn tất thủ tục ngay tại khu vực tổ chức giải.

Để quá trình nhận bib diễn ra thuận lợi, ban tổ chức khuyến cáo runner nên ưu tiên đến sớm nhằm tránh tình trạng đông đúc vào cuối khung giờ. Việc nhận vật phẩm sớm cũng giúp VĐV có thêm thời gian kiểm tra thông tin, rà soát race-kit và xử lý kịp thời nếu có sai sót. VĐV cần chuẩn bị sẵn mã QR đăng ký và giấy tờ tùy thân để tiết kiệm thời gian làm thủ tục.

VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ 2026 diễn ra ngày 1/5, đưa runner sải bước qua những cung đường ven biển và khu vực rừng ngập mặn đặc trưng. Các cự ly dự kiến xuất phát và về đích tại khu vực Đại lộ Thời Đại, khu Vịnh Tiên thuộc siêu đô thị sinh thái Vinhomes Green Paradise quy mô 2.870 ha. Không gian rộng lớn, sát biển giúp runner đón gió mát trong phần lớn thời gian thi đấu.

Rời khu đô thị, lộ trình đưa người chạy qua các tuyến đường xanh nổi tiếng như Duyên Hải, Rừng Sác. Thiết kế cung đường có rất ít điểm rẽ hay quay đầu, phần lớn là đường thẳng và bằng phẳng, tạo điều kiện để VĐV duy trì nhịp độ ổn định, hướng tới chinh phục kỷ lục cá nhân.

Hải Long