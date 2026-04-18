Runner nữ khoe nét dịu dàng trước thềm VnExpress Marathon Huế

VnExpress Marathon Huế phát bib trong hai ngày 17-18/4 tại khu vực Nghênh Lương Đình, cạnh sông Hương. Rất đông runner nữ khi đến nhận bib đã mặc cổ phục thay vì trang phục thể thao, với mong muốn ghi lại những khoảnh khắc đặc biệt, thể hiện tình yêu với cố đô.
Trong ảnh là các thành viên nữ của Quảng Bình Runner (QBR) tạo dáng chụp ảnh với áo Nhật Bình. QBR là một trong những câu lạc bộ mạnh, có lực lượng đông đảo dự giải, đa số ở cự ly 21km.
Runner Trần Thị Ngọc chụp ảnh áo dài với logo VnExpress Marathon Huế lấy cảm hứng từ chiếc khánh - biểu tượng hoa văn trang trí đặc sắc thường xuất hiện trên các ô cửa đền đài, lăng tẩm và bình phong trong không gian di sản triều Nguyễn.
Trong cuộc đua sáng mai, Ngọc chạy 21km, cho biết không đặt nặng thành tích mà muốn cảm nhận không khí đặc trưng của Huế.
Ngọc Lan, nữ VĐV Quảng Bình, cho biết muốn tận dụng thời gian trước giải để khám phá các địa điểm du lịch nổi tiếng. Thời gian này, runner được miễn phí vé tham quan nhiều điểm, trong đó có Đại Nội và một số lăng tẩm.
Hai nữ runner 5km cùng tạo dáng trong trang phục áo dài truyền thống.
Một em nhỏ mặc áo dài, đội mấn đi cùng phụ huynh đến tham quan expo của giải.
Nữ runner trong trang phục thể thao nhận bib vào sáng 18/4.
Nhóm runner 21km chụp ảnh với áo thi đấu mang sắc tím đặc trưng của Huế, phía sau là Nghênh Lương Đình.
Vy Phan, ứng cử viên vô địch 21km, đến expo sáng 18/4. Nữ runner cho biết Huế luôn là điểm đến yêu thích nhờ nhịp sống chậm rãi, lãng mạn cùng văn hóa đặc sắc.
Runner Thùy Dương thả dáng nhẹ nhàng trong trang phục màu pastel. Cô sẽ tham dự cự ly 21km. Năm nay, với việc bỏ cự ly 42km, giải thu hút rất đông runner chạy half marathon.
Runner Trịnh Phương Anh từ TP HCM ra Huế để chạy 21km. Phương Anh cho biết Huế gắn liền với nhiều kỷ niệm. Năm 2022, chạy bộ ở Huế giúp cô có thêm quyết tâm thay đổi bản thân. Đến năm 2025, Phương Anh lần đầu hoàn thành cự ly 42km cũng tại VM Huế. Do đó, mỗi lần trở lại cố đô luôn cho nữ runner cảm giác thân thương.
Runner Linh Trần hào hứng khi nhận Bib 21km. Cô cho biết đường đua năm nay đẹp hơn do được điều chỉnh những đoạn trong kinh thành, qua nhiều công trình mang nét di sản. Nữ runner đặt mục tiêu "về đích xinh tươi".
Runner Nga Nguyễn chụp ảnh cùng chiếc bảng in tên các VĐV chạy 10km.
VnExpress Marathon Huế 2026 khởi tranh lúc 4h ngày 19/4, hút 8.000 runner. Cuộc đua đưa runner qua những con đường di sản, ngắm nhìn nhiều công trình cổ kính gắn với lịch sử văn hóa cố đô như Kinh Thành Huế, Đại Nội, cầu Trường Tiền…
Linh Lam