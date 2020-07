Runner nhí chinh phục đường chạy ven biển Quy Nhơn

Đúng 16h, dưới cái nắng của thành phố biển, các bé chính thức tranh tài. 400 bé được chia làm ba lượt chạy để đảm bảo khoảng cách an toàn cũng như không gian vận động cho mỗi bé. Thơ Nguyễn - vlogger nổi tiếng với các video trải nghiệm đồ chơi và món ăn thiếu nhi cũng có mặt. Chị đảm nhiệm vai trò cổ vũ, khích lệ tinh thần cho các chân chạy nhí.

Một bạn nhỏ đuối sức được các nhân viên phụ trách đường chạy dìu về vạch đích, cho bé bổ sung bù nước. Sau khoảng 30 phút, tất cả runner nhí đều về đích an toàn.

Năm ngoái, giải ghi nhận nhiều runner nhí cùng bố mẹ chinh phục thành công các cự ly ngắn, do đó năm nay cuộc thi đã bổ sung thêm Kun Kids Marathonbài . Trùng hợp giải diễn ra vào thời điểm nghỉ hè của học sinh các cấp, do đó đây có thể coi là dịp gia đình cùng nhau nghỉ ngơi tại thành phố biển Quy Nhơn. Bố mẹ có thể tham dự các đường chạy cự ly 5-42km, trong khi các bé vẫn có những thử thách vận động được thiết kế riêng và hỗ trợ bởi nhãn hàng Lif Kun.

Bảo An

Tiếp nối thành công của VnExpress Marathon Quy Nhơn 2019, sự kiện năm nay do Báo VnExpress và UBND tỉnh Bình Định phối hợp tổ chức với sự đồng hành của Hưng Thịnh Land, sẽ diễn ra ngày 26/7 với bốn cự ly 5 km, 10 km, bán marathon (21 km) và full marathon (42 km). Với thông điệp "Run with the sea & sun", giải năm nay truyền cảm hứng tập luyện, nâng cao sức khỏe cho cộng đồng.

