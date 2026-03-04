Runner Mỹ đòi sửa luật sau khi mất khoản thưởng 20.000 USD vì xe dẫn đường

MỹViệc Jess McClain mất chức vô địch half marathon Mỹ cùng khoản thưởng 20.000 USD vì xe dẫn đoàn rẽ sai lộ trình làm dấy lên tranh luận về trách nhiệm của ban tổ chức và khả năng bổ sung điều khoản bảo vệ VĐV.

Tại giải vô địch half marathon Mỹ do USA Track & Field (USATF) tổ chức tại Atlanta ngày 1/3, McClain dẫn đầu và chỉ còn chưa đầy 1,6 km là chạm tay vào chức vô địch, phần thưởng 20.000 USD cùng suất dự giải vô địch chạy đường trường thế giới 2026.

Jess McClain phản ứng sau khi về đích thứ chín tại giải half marathon Mỹ 2026 ngày 1/3. Ảnh: Instagram / jesstonn

Tuy nhiên, xe dẫn đầu đã rẽ sai hướng ở mốc 19,5 km, kéo McClain cùng hai VĐV khác là Emma Grace Hurley và Ednah Kurgat chạy chệch khỏi lộ trình. McClain phải chạy thêm khoảng 900 m và tụt xuống thứ chín chung cuộc với 1 giờ 11 phút 27 giây.

Ba VĐV sau đó gửi đơn khiếu nại kết quả, song USATF bác bỏ. Ban tổ chức thừa nhận đường chạy đánh dấu chưa đầy đủ, nhưng cho biết điều lệ hiện hành không cho phép thay đổi thứ tự về đích, đồng nghĩa kết quả được giữ nguyên.

Vì thế, Molly Born - người trước đó kém nhóm đầu hơn một phút - được công nhận chiến thắng với 1 giờ 9 phút 43 giây. Carrie Ellwood (1 giờ 9 phút 47 giây) và Annie Rodenfels (1 giờ 10 phút 12 giây) hoàn tất bục podium.

Molly Born không vui mừng dù cán đích đầu tiên. Ảnh: Kevin Morris

Trên mạng xã hội, McClain bày tỏ thất vọng và kêu gọi USATF điều chỉnh quy định nhằm bảo vệ VĐV trong những tình huống tương tự. "VĐV là người phải trả giá, hết lần này đến lần khác", cô viết, đồng thời đề nghị có cơ chế khắc phục thỏa đáng khi VĐV bị dẫn nhầm đường.

Theo hình ảnh ghi lại, tại thời điểm xảy ra sự cố, McClain cùng Hurley và Kurgat đang tạo khoảng cách khoảng 70 m so với nhóm bám đuổi. Khi đó, cuộc đua chỉ còn chưa đầy 1,6 km và McClain có dấu hiệu gia tăng cách biệt. Dù không thể khẳng định chắc chắn điều gì sẽ xảy ra ở quãng cuối, nhiều ý kiến cho rằng khả năng nhóm sau bắt kịp là không cao.

Sự việc nhanh chóng gây tranh luận trong cộng đồng điền kinh Mỹ. Một số VĐV và người hâm mộ đề xuất bổ sung "điều khoản bảo vệ": nếu VĐV ở nhóm đầu bị quan chức hoặc xe dẫn đường vô tình điều hướng sai trong 1,6 km cuối của một giải đấu được USATF chứng nhận, họ nên được công nhận thành tích tương ứng với vị trí thực tế trước khi xảy ra sự cố.

Jess McClain, Emma Grace Hurley và Ednah Kurgat đều bị ảnh hưởng bởi sự cố. Ảnh: Instagram / jesstonn

Những sai sót tương tự không phải hiếm. Tháng 10 năm ngoái, tại Niagara Falls Half Marathon and 10K, ba VĐV nam dẫn đầu bị yêu cầu quay đầu sai điểm và sau đó bị loại. Gần đây, ở TCS Toronto Waterfront Marathon, ba VĐV Ethiopia cũng rẽ nhầm tại điểm tách giữa cự ly marathon và half marathon, và không được tiếp tục thi đấu.

Ở chiều ngược lại, một số ý kiến cho rằng VĐV đỉnh cao phải nắm rõ lộ trình thi đấu. Sơ đồ đường chạy thường được công bố nhiều tháng trước giải, đủ để nghiên cứu kỹ hoặc tải lên đồng hồ GPS cá nhân. Tuy nhiên, thực tế cho thấy khi đang dốc toàn lực ở nhóm đầu, đặc biệt ở giai đoạn đầu hoặc cuối cuộc đua, VĐV gần như đặt trọn niềm tin vào xe dẫn đường và lực lượng điều phối.

Với McClain, vấn đề không chỉ là một khúc rẽ sai, mà là trách nhiệm của ban tổ chức khi quyền lợi lớn - từ tiền thưởng, tài trợ đến suất tuyển quốc gia - đều phụ thuộc vào kết quả. Sai sót xảy ra trong tích tắc, nhưng đã tước đi ba cơ hội.

Hồng Duy (theo Canadian Running Magazine)