Runner chia sẻ cách mang tinh thần sống xanh đến đường chạy Cần Giờ

Runner kiêm MC chạy bộ Lý Tài Lập cho rằng tinh thần sống xanh trên đường chạy bắt đầu từ những hành động nhỏ như giữ lại vỏ gel, bỏ rác đúng chỗ.

Không chỉ là MC quen thuộc tại nhiều sự kiện thể thao, Lý Tài Lập còn là runner có kinh nghiệm thi đấu ở nhiều giải trong nước. Việc vừa quan sát với vai trò MC, vừa trực tiếp sải bước trên đường đua giúp anh có góc nhìn thực tế về cách runner mang tinh thần sống xanh đến VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ - giải đấu sẽ diễn ra ngày 1/5 tới.

Runner Lý Tài Lập sải bước trên đường đua VnExpress Marathon All-Star tháng 2/2026. Ảnh: VnExpress Marathon

Theo nam runner, ý thức giữ gìn môi trường cần được đặt cao hơn trên cung đường gắn chặt với thiên nhiên như Cần Giờ. Từng hai lần thi đấu tại đây, anh đánh giá lộ trình có độ thoáng, ít dốc, mặt đường rộng cùng mảng xanh trải dài. Những yếu tố này mang lại cảm giác dễ chịu cho người tham gia và phù hợp với runner hướng tới thành tích.

"Cần Giờ là cung đường rất đẹp, đặc biệt ở khu vực Rừng Sác với không khí trong lành và rừng cây bao phủ hai bên. Chính vì được chạy trong một không gian như vậy, runner càng cần có ý thức hơn để giữ gìn", anh chia sẻ.

Với Tài Lập, sống xanh không phải khái niệm xa vời hay chỉ dừng ở các khẩu hiệu. Điều này thể hiện trước hết ở cách runner xử lý cốc nước hay vỏ gel sau khi sử dụng.

Cung đường Rừng Sác được ôm trọn bởi hai bên rừng cây. Ảnh: VnExpress Marathon

"Khi qua trạm tiếp nước, runner nên cố gắng bỏ cốc vào đúng thùng rác đã bố trí sẵn", anh nói. Với những người bám tốc độ, việc duy trì nhịp chạy đôi khi khiến họ không kịp xử lý rác đúng chỗ. Trong trường hợp đó, người chạy nên hướng rác về sát lề đường thay vì ném giữa lối chạy. Cách làm này giúp tình nguyện viên thu gom thuận tiện và hạn chế nguy cơ trơn trượt, gây chấn thương cho người chạy phía sau.

Ngoài ra, runner cần chú ý hơn với gel năng lượng, vật dụng vận động viên (VĐV) thường tự mang theo. Anh Lập gợi ý: "Runner có thể chọn quần hoặc đai chạy bộ có nhiều túi để giữ lại vỏ gel sau khi dùng, rồi bỏ vào nơi quy định sau khi về đích. Chạy xanh đôi khi chỉ bắt đầu từ những việc rất nhỏ như vậy".

Diễn ra ngày 1/5, VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ 2026 không chỉ mang đến cơ hội chinh phục cung đường nơi "rừng gặp biển", mà còn gợi mở một cách chạy văn minh hơn, có trách nhiệm hơn với môi trường. Trên hành trình xuyên qua không gian xanh đặc trưng của Cần Giờ, mỗi thói quen nhỏ như bỏ rác đúng chỗ, giữ đường chạy sạch cũng góp phần làm nên tinh thần sống xanh mà giải đấu hướng tới.

Hải Long