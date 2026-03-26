Rừng ngập mặn, sóng biển trên huy chương VM Green Paradise Cần Giờ

Thiết kế huy chương VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ 2026 lấy cảm hứng từ hệ sinh thái đặc trưng của địa phương, nổi bật với hình ảnh cây đước và các loài động vật hoang dã.

Huy chương sử dụng phom dáng đa giác bo tròn, nền xanh ngọc kết hợp viền kim loại màu vàng đồng. Điểm nhấn trung tâm là hình ảnh cây đước với bộ rễ lan rộng, mang đặc trưng của rừng ngập mặn Cần Giờ. Xung quanh là các chi tiết chạm nổi tái hiện hình ảnh loài cò, khỉ và những gợn sóng biển, tạo thành lát cắt mô phỏng hệ sinh thái ven bờ.

Hai mặt của huy chương VM Green Paradise Can Gio. Ảnh: VnExpress Marathon

Theo đại diện ban tổ chức, thiết kế nhằm tái hiện bức tranh thiên nhiên của vùng Cần Giờ. Cây đước đại diện cho sức sống bền bỉ, bộ rễ vươn dài tượng trưng cho sự giao thoa giữa đất liền và đại dương. Sự xuất hiện của các loài động vật hoang dã không chỉ phản ánh đa dạng sinh học của khu dự trữ sinh quyển thế giới, mà còn gửi gắm thông điệp bảo vệ môi trường.

Dải ruy băng mang sắc xanh đồng bộ với mặt huy chương. Các đường nét được xử lý tối giản, viền bo tròn mang lại sự mềm mại, phù hợp với tinh thần của một giải marathon sinh thái. Huy chương được trao cho mọi VĐV hoàn thành cuộc đua hợp lệ. Đây không chỉ là phần thưởng cho nỗ lực, mà còn lưu lại kỷ niệm về hành trình khám phá vùng đất Cần Giờ.

VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ 2026 dự kiến diễn ra ngày 1/5. Giải hướng đến việc kết hợp trải nghiệm thể thao với khám phá thiên nhiên, đưa runner đi qua những cung đường ven biển và khu vực rừng ngập mặn đặc trưng của Cần Giờ.

Các cự ly dự kiến xuất phát và về đích tại khu vực ven biển thuộc dự án Vinhomes Green Paradise - đại đô thị sinh thái quy mô 2.870 ha. Không gian rộng lớn, sát biển giúp runner đón gió mát trong phần lớn thời gian thi đấu. Rời khu đô thị, lộ trình sẽ đưa người chạy qua các tuyến đường xanh nổi tiếng như Duyên Hải, Rừng Sác.

Thái Anh