Rừng kơnia trăm tuổi giữa đồng bằng

Bình ĐịnhGiữa miền quê xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn, có hàng chục cây kơnia cổ thụ sừng sững rợp bóng mát.

Khu rừng kơnia ở xã Nhơn Phúc với hơn 20 cây, tập trung gần khu vực thôn Hoà Mỹ, được người dân xem như báu như báu vật của làng, nhiều đời gìn giữ, bảo vệ. Ngoài những cây ở nhà văn hóa thôn, một số cây kơnia rải rác trong đất rừng sản xuất do địa phương quản lý.

Cây kơnia cao sừng sững, tán rộng ở gần khu vực thôn Hòa Mỹ. Ảnh: Nghĩa Bình

Cụ Hà Văn An, 80 tuổi, thôn Hòa Mỹ, cho hay khu vực thôn trước đây là rừng. Ở đó có đình nhỏ nên người dân gọi là rừng Đình, cây kơnia mọc rất nhiều. "Từ thời cha ông tôi, cây kơnia đã có rồi. Nhiều cây mọc sừng sững, cao hàng chục mét, thân to hai ba người ôm không xuể. Mùa kơnia sai quả, trẻ con nhặt trái rụng ăn, hạt rất ngon", cụ An nói.

Nhiều năm trước khi làm nhà văn hóa thôn, do có cây kơnia cành to buộc phải đốn hạ cành mới xây được, chính quyền xã phải tính toán để không phải cưa nhiều cành, giữ được gốc. Các cụ cao niên trong làng thường xuyên nhắc nhở con cháu và người dân không được đốn hạ kơnia lấy gỗ hoặc đốt phá làm chết cây.

Gốc cây kơnia hai người ôm không xuể. Ảnh: Nghĩa Bình

Ông Dương Thanh Cường, Chủ tịch UBND xã Nhơn Phúc, nói vườn kơnia hàng trăm năm tuổi này là nét đặc trưng của địa phương. Bởi trong suy nghĩ của nhiều người, cây kơnia chỉ mọc ở Tây Nguyên chứ không có tại vùng đồng bằng. Điều này khiến người dân trong làng rất tự hào vì có rừng cây cổ thụ, độc đáo.

Kơnia là tên địa phương của loài thực vật có tên khoa học là Irvingia malayana thuộc chi Irvingia, nguồn gốc ở châu Phi và Đông Nam Á. Ở châu Á, kơnia có ở Lào, Campuchia, Thái Lan, Malaysia, Indonesia.

Tại Việt Nam, kơnia tập trung nhiều nhất ở các tỉnh Tây Nguyên. Cây có sức sống dẻo dai nhờ thân to thẳng, rễ cọc ăn sâu, vững chãi lại chịu hạn tốt. Loài cây này mang ý nghĩa tâm linh với đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây.

Nghĩa Bình - Thạch Thảo