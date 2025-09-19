Ruby Coastal City - Khu biệt thự gần sân golf tại Hải Phòng

Hải PhòngNằm kề sân golf và trung tâm du lịch Đồ Sơn, Ruby Coastal City hướng đến mô hình khu biệt thự nghỉ dưỡng kết hợp an cư với hệ tiện ích nội khu đa dạng.

Ruby Coastal City tọa lạc tại Đồ Sơn, khu vực được xem là cửa ngõ kinh tế - du lịch ven biển của Hải Phòng. Từ đây, cư dân có thể di chuyển nhanh đến Cát Bà, vịnh Lan Hạ hay bến tàu K15. Dự án nằm cạnh Ruby Tree Golf Villas và sân golf 36 hố Ruby Tree Golf Resort - điểm đến của giới chơi golf tại thành phố cảng.

Ngoài ra, vị trí gần cảng biển, sân bay quốc tế và nằm trong tam giác Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh cũng giúp dự án gia tăng khả năng kết nối trong nước và quốc tế. Yếu tố này được xem là điểm cộng với nhóm khách hàng có nhu cầu giao thương kết nối và giao dịch quốc tế thường xuyên.

Toàn cảnh dự án Ruby Coastal City nhìn từ trên cao. Ảnh: CĐT

Thiết kế khu biệt thự gắn với không gian xanh, mặt nước, mang lại trải nghiệm nghỉ dưỡng quanh năm cho chủ nhân. Ruby Coastal City được định vị là thành phố ven biển thu nhỏ với sở hữu hệ sinh thái hoàn chỉnh, đan cài giữa yếu tố nghỉ dưỡng và thể thao, giữa kiến trúc hiện đại và không gian mở.

Mảng xanh rộng lớn tại dự án. Ảnh: CĐT

Hệ tiện ích tại dự án giúp các chủ nhân tương lai cân bằng cuộc sống cả về vật chất lẫn tinh thần gồm công viên chủ đề, công viên biểu tượng, khách sạn 5 sao. Bên cạnh đó là 30 căn shophouse hội tụ các thương hiệu nổi tiếng trong nước và quốc tế thuộc nhiều lĩnh vực như ngân hàng SeABank, siêu thị BRGMart, kem Thủy Tạ Gourmet, gốm Chu Đậu đến nhà hàng hải sản, quán cà phê... phục vụ nhu cầu cư dân, du khách và cộng đồng địa phương.

Ruby Coastal City cũng hướng đến việc hình thành cộng đồng cư dân có cùng phong cách sống và gu thẩm mỹ, trong không gian an ninh và tiện nghi.

Ruby Coastal City đáp ứng nhu cầu vui chơi, thể thao, giải trí, nghỉ dưỡng, mua sắm ngay trong nội khu. Ảnh: CĐT

Với vị trí ven biển, liền kề sân gôn, dự án có tiềm năng khai thác lưu trú ngắn hạn như biệt thự nghỉ dưỡng hoặc Airbnb, đặc biệt trong mùa du lịch cao điểm. Theo chủ đầu tư, pháp lý minh bạch cũng giúp khách hàng thêm yên tâm với tài sản đầu tư bền vững trong tương lai.

Song Anh