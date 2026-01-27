Royal Mail thử nghiệm tủ khóa nhận gửi bưu kiện tại Anh

AnhRoyal Mail thử nghiệm 6 tháng tủ khóa gửi - nhận bưu kiện tại các Bưu điện Anh nhằm tăng hiệu quả chặng giao hàng cuối, mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ cho khách hàng.

Các tủ khóa được đặt bên ngoài một số điểm Bưu điện Anh, cho phép sử dụng ngoài giờ làm việc. Mỗi tủ tích hợp máy in nhãn giúp khách hàng không có điều kiện in tại nhà vẫn có thể hoàn tất thủ tục gửi hàng ngay tại chỗ. Giải pháp này cho phép Royal Mail kéo dài thời gian phục vụ mà không cần tăng nhân sự hay phụ thuộc vào quầy giao dịch, từ đó giảm áp lực tại các điểm phục vụ truyền thống.

Tăng cường hạ tầng giao hàng

Việc bổ sung tự động hóa vào một mạng lưới vật lý quen thuộc phù hợp với chiến lược phân tán điểm gửi - nhận bưu kiện của Royal Mail, đồng thời duy trì lựa chọn cho khách hàng và tăng lưu lượng xử lý toàn hệ thống.

Chương trình hợp tác giữa Royal Mail và Bưu điện Anh tận dụng sức mạnh của hai thương hiệu logistics lâu đời. Hiện Royal Mail vận hành hơn 24.000 điểm gửi - nhận trên toàn quốc, gồm 11.500 chi nhánh bưu điện, 8.000 cửa hàng Royal Mail Shop, 1.400 hộp thư bưu kiện và khoảng 2.400 tủ khóa hiện có.

Tủ khóa gửi - nhận bưu kiện tại các Bưu điện Anh. Ảnh: Royal Mail

Việc bổ sung tủ khóa tại các điểm bưu điện giúp tăng công suất tại những địa điểm quen thuộc với người dùng, trong khi vẫn giữ nguyên hạ tầng cốt lõi. Cách tiếp cận này cũng phản ánh xu hướng chung của ngành logistics: tích hợp công nghệ mới vào mặt bằng bán lẻ sẵn có thay vì xây dựng mạng lưới hoàn toàn mới.

Ông Neill O’Sullivan, Giám đốc mảng thư tín và bưu kiện của Bưu điện Anh, cho biết chương trình thử nghiệm sẽ được đánh giá dựa trên lợi ích vận hành cho các bưu cục trưởng. Nhiều bưu điện hoạt động độc lập, đóng vai trò quan trọng tại khu vực nông thôn và vùng ít được phục vụ. Tự động hóa được kỳ vọng giúp giảm tải công việc thủ công, cải thiện luồng xử lý giờ cao điểm và thu hút thêm khách hàng mà không gây quá tải cho nhân viên.

Tự động hóa trong giao nhận hàng

Các tủ khóa mang thương hiệu InPost đầu tiên đã được lắp đặt từ tháng 11 tại hai điểm bưu điện, làm nền tảng cho đợt triển khai rộng hơn trong khuôn khổ thử nghiệm sáu tháng.

Khác với mô hình cửa hàng nhận bưu kiện cần nhân sự trực quầy và giờ mở cửa cố định, tủ khóa hoạt động như các "nút phân phối vi mô" độc lập. Giải pháp này cho phép giao - nhận không cần tương tác trực tiếp, đồng thời giúp người dùng linh hoạt lấy bưu kiện theo thời gian rảnh.

Việc tích hợp máy in nhãn cũng giải quyết một điểm nghẽn quen thuộc: khách hàng không cần in sẵn hay dùng thiết bị di động phức tạp, mở rộng khả năng sử dụng tủ khóa không chỉ cho hoàn trả mà cả gửi mới.

Với hàng triệu bưu kiện xử lý mỗi ngày, Royal Mail kỳ vọng các tủ khóa giúp phân bổ lại mật độ giao hàng, giảm số lần giao không thành công và tối ưu lộ trình của nhân viên giao nhận khi gom bưu kiện tại các điểm tập trung.

Tăng tính linh hoạt cho chặng giao hàng cuối

Bà Anna Malley, Giám đốc đối tác và mua bán - sáp nhập của Royal Mail, nhấn mạnh bưu điện là đối tác then chốt trong hệ sinh thái bưu kiện. Theo bà, chương trình thử nghiệm phản ánh nỗ lực đáp ứng đa dạng nhu cầu khách hàng trong bối cảnh hành vi giao nhận đang thay đổi.

Nhu cầu về các lựa chọn giao hàng linh hoạt ngày càng tăng cùng sự phát triển của thương mại điện tử, khi người tiêu dùng kỳ vọng dịch vụ nhanh hơn, dễ dự đoán và ít ma sát hơn. Các tủ khóa hỗ trợ xu hướng này mà không thay thế mô hình quầy truyền thống. Bưu điện vẫn cung cấp đầy đủ dịch vụ của Royal Mail, còn tủ khóa đóng vai trò bổ trợ.

Trong 6 tháng thử nghiệm, hai bên sẽ theo dõi dữ liệu sử dụng, tỷ lệ giao hàng thành công và tác động tới quy trình nội bộ. Nếu mang lại lợi ích rõ rệt về chi phí, hiệu suất và sự hài lòng của khách hàng, mô hình có thể được nhân rộng trong tương lai.

Royal Mail là doanh nghiệp bưu chính quốc gia của Vương quốc Anh, thành lập từ năm 1516, chuyên cung cấp dịch vụ thư tín và bưu kiện trong nước và quốc tế. Công ty hiện phục vụ hàng triệu khách hàng mỗi ngày thông qua mạng lưới giao nhận rộng khắp và đa dạng giải pháp logistics.

Hải My (Theo TLI)