Ronaldo bị Felix vượt mặt ở cuộc đua Vua phá lưới

Arab SaudiCristiano Ronaldo ghi 9 bàn sau 8 vòng đầu Saudi Pro League, nhưng vẫn kém một bàn so với đồng hương và cũng là đồng đội Joao Felix.

Không lâu sau khi Ronaldo nâng tỷ số lên 2-0 ở trận gặp Neom tại vòng 8 Saudi Pro League 9/11, Felix cũng lập công. Hai bàn của các tiền đạo Bồ Đào Nha giúp Al Nassr thắng 3-1.

Với 10 bàn qua 8 trận, Felix dẫn đầu danh sách Vua phá lưới của Saudi Pro League, xếp trên Ronaldo và Joshua King, những người cùng có 9 bàn. Từ đầu mùa, Felix ghi tới hai hattrick, ở các trận thắng Al Taawon hôm 29/8 và Al Fateh hôm 18/10.

Felix (thứ hai từ phải sang) mừng bàn thắng cùng Ronaldo (trái), trong trận thắng Neom, trên sân King Khalid Sports City, Tabuk, Arab Saudi hôm 7/11. Ảnh: Saudi Footie

Trước đây, Felix chỉ có cơ hội sát cánh cùng Ronaldo tại ĐTQG. Trong suốt 6 năm cùng phòng thay đồ với đàn anh trong màu áo tuyển Bồ Đào Nha cho đến trước thời điểm gia nhập Al Nassr, ở tất cả những lần hai người thi đấu cùng nhau trên sân, Felix chỉ ghi 6 bàn, so với 29 của Ronaldo.

Nhưng, từ khi gia nhập Al Nassr - nơi Ronaldo làm thủ quân, Felix ghi 16 bàn trong màu áo tuyển Bồ Đào Nha và CLB chỉ sau ba tháng. Nhờ tìm lại phong độ ở Arab Saudi, cầu thủ từng được mệnh danh là "Cậu bé Vàng" có lại chỗ đứng trên đội tuyển, chỉ hơn nửa năm trước thềm World Cup 2026.

Felix từng là một trong những tài năng trẻ hàng đầu thế giới, trưởng thành từ lò đào tạo Benfica và ra mắt đội một vào năm 2018. Năm 2019, tiền đạo này giành "Cậu Bé Vàng" - giải mà Lionel Messi, Wayne Rooney, Sergio Aguero, Kylian Mbappe và Erling Haaland từng được trao khi còn ở tuổi U21.

Tuy nhiên, sau đó, Felix không đáp ứng được kỳ vọng. Anh chỉ ghi 34 bàn qua 131 trận cho Atletico, dù được mua về với giá 141 triệu USD. Với Chelsea, Barca và AC Milan, Felix đều không trụ lại quá một mùa.

Báo Tây Ban Nha Marca từng nhận xét màn trình diễn của Felix gần đây là "tìm thấy ánh sáng từ sự dẫn lối của Ronaldo". Tiền đạo 25 được cho là nghe theo tiếng gọi của thần tượng để gia nhập Al Nassr mùa hè qua với giá 35 triệu USD. Quyết định này từng bị xem là bước lùi trong sự nghiệp của Felix, nhưng thực tế chứng minh điều ngược lại.

Ronaldo bắt đầu chơi cho Al Nassr đầu năm 2023, khi bước sang tuổi 38. Sau hai mùa rưỡi, anh ghi được 103 bàn và góp 21 kiến tạo trong 116 trận chính thức cho đội bóng Arab Saudi.

Vy Anh