Romania hủy nổ xuồng không người lái nghi của Ukraine

Quân đội Romania phá hủy xuồng không người lái Sea Baby do Ukraine chế tạo, song Kiev khẳng định không thất lạc phương tiện nào.

Bộ Quốc phòng Romania cho biết một xuồng không người lái (USV) được phát hiện hôm 3/12 ở khu vực cách thành phố Constanta khoảng 66 km về phía đông. "Đội xử lý được lệnh vô hiệu hóa USV và sử dụng thuốc nổ để phá hủy phương tiện này vào chiều cùng ngày", cơ quan này thông báo.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Romania từ chối nêu thông tin về bên vận hành USV, song xác nhận đây là mẫu Sea Baby do Ukraine phát triển và chế tạo. Sea Baby có chiều dài 6 m, tốc độ tối đa 90 km/h, tầm hoạt động tới 1.000 km và có giá khoảng 240.000 USD mỗi chiếc.

Romania hủy nổ 'xuồng không người lái do Ukraine chế tạo' Quân đội Romania hủy nổ xuồng không người lái Sea Baby trên Biển Đen ngày 3/12. Video: Reuters

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU), đơn vị chuyên vận hành Sea Baby, sau đó khẳng định đã kiểm kê toàn bộ USV hoạt động ở Biển Đen và không bị thất lạc chiếc nào. SBU nhấn mạnh không có USV nào của Ukraine đi vào vùng biển ngoài khơi Romania.

Sự việc diễn ra sau loạt vụ tấn công tàu dầu có liên hệ với Nga trên Biển Đen, trong đó Ukraine nhận trách nhiệm về một số sự việc. Theo một nguồn tin tại Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ, Ngoại trưởng Hakan Fidan đã thảo luận với Tổng thư ký NATO Mark Rutte về vấn đề an toàn trên Biển Đen sau khi Ankara bày tỏ lo ngại về loạt vụ tấn công tàu dầu tại đây.

Sau khi chiến sự Ukraine bùng phát tháng 2/2022, Bulgaria, Romania và Thổ Nhĩ Kỳ đã thành lập nhóm chuyên trách xử lý thủy lôi trôi dạt trên Biển Đen. Hải quân Romania cho biết họ đã phát hiện và phá hủy khoảng 150 quả thủy lôi.

Khu vực Biển Đen. Đồ họa: Geopolitical Monitor

Nguyễn Tiến (Theo Reuters, AP, AFP)