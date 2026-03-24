Rolls-Royce triệu hồi 102 xe Cullinan do lỗi siết ốc không chặt

Bu lông bộ phận thu dây an toàn ghế sau của mẫu SUV siêu sang siết không chặt trong quá trình sản xuất.

Thương hiệu ôtô siêu sang Anh quốc Rolls-Royce triệu hồi 102 xe Cullinan tại thị trường Mỹ, theo NHTSA (Cục an toàn giao thông đường bộ Mỹ).

Không gian hàng ghế sau của mẫu SUV siêu sang Cullinan. Ảnh: Rolls-Royce

Theo báo cáo, bộ phận khóa dây an toàn của những chiếc SUV siêu sang có thể không được siết chặt đúng cách tại nhà máy trong khi lắp ráp. Hãng đã khuyến cáo tới những chủ sở hữu xe, hạn chế sử dụng hàng ghế sau hoặc khu vực khoang hành lý cho đến khi vấn đề được khắc phục.

Rolls-Royce tiết lộ, trong một cuộc thử nghiệm xe trên đường đã phát hiện tiếng kêu lạch cạch và phát hiện ra nguồn gốc tiếng ồn đến từ một bu lông của bộ phận thu dây an toàn ở ghế sau. Từ đó, hãng xe tiến hành điều tra toàn diện và phát hiện 102 chiếc Cullinan sản xuất từ 27/11/2019 đến 19/11/2025 bị lỏng bu lông ở cùng một vị trí chưa được siết chặt trong quá trình lắp ráp.

Nếu một con ốc bị lỏng theo thời gian, dây an toàn ghế sau có thể không giữ người ngồi chắc chắn trong trường hợp xảy ra tai nạn. Trong một số cấu hình xe, tựa lưng ghế sau cũng có thể di chuyển về phía trước nếu hành lý bị xê dịch trong khi va chạm, dẫn đến làm tăng nguy cơ chấn thương cho hành khách. Với khả năng đó, chủ xe được khuyến cáo không sử dụng khu vực ghế sau hoặc để bất cứ thứ gì trong khoang hành lý cho đến khi được kiểm tra.

Rolls-Royce cho biết họ không nhận bất kỳ thông tin nào về tai nạn hoặc thương tích liên quan đến vấn đề lỗi trên. Việc khắc phục lỗi hoàn toàn miễn phí và nhanh chóng, bắt đầu từ tháng 5.

Minh Vũ