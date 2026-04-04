Rơi từ tầng 7 căn hộ, người đàn ông may mắn thoát chết

Khánh HòaNgười đàn ông 31 tuổi sống sót sau khi rơi từ tầng 7 căn hộ trên đường Dã Tượng, phường Nam Nha Trang, sáng 4/4.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân quê ở TP Đà Nẵng đến thuê phòng tại căn hộ từ hôm trước. Khoảng 10h, người này đứng ở ban công tầng 7 rồi rơi xuống đất.

Nhân chứng cho biết, trong lúc rơi, nạn nhân va trúng dây điện và một ôtô 4 chỗ đậu phía trước căn hộ trước khi tiếp đất, bất tỉnh. Tại hiện trường, lan can tầng 7 bị biến dạng, kính vỡ.

Khu vực tầng 7 tại căn hộ, nơi nạn nhân bị rơi xuống đất. Ảnh: Minh Khuê

Sự việc khiến nhiều người xung quanh hoảng hốt. Một số nhân chứng cho biết nạn nhân có dấu hiệu "tự nhảy xuống đất", trong khi ý kiến khác cho rằng lan can có thể bị gãy khi người này tựa vào, dẫn đến tai nạn.

Người dân sau đó đưa nạn nhân đi cấp cứu và trình báo cơ quan chức năng. Công an phường Nam Nha Trang đang điều tra nguyên nhân.

Theo Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa, bệnh nhân nhập viện với nhiều vết xây xước nhẹ, chưa phát hiện gãy xương hay tổn thương não. "Hiện người này đã tỉnh nhưng còn mơ màng, chưa thể giao tiếp", đại diện bệnh viện cho biết.

Bùi Toàn