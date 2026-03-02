Rối loạn kinh nguyệt do béo phì

TP HCMCân nặng tăng nhanh khiến chị Giang, 26 tuổi, rối loạn nội tiết tố, 6 tháng có kinh một lần nhưng kéo dài hơn một tháng.

Trong 10 năm, chị Giang tăng từ 40 kg lên 108 kg, chu kỳ kinh nguyệt thưa dần, khoảng hai năm nay chu kỳ chỉ hai lần một năm. Chị giảm cân bằng cách nhịn ăn tinh bột, tập cường độ cao tốn hàng chục triệu, uống trà và cà phê giảm cân... song không hiệu quả. Khi đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM khám, chị nặng 108 kg, cao 1,63 m, BMI khoảng 40.

TS.BS Lâm Văn Hoàng, Trưởng khoa Nội tiết - Đái tháo đường, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết chị Giang béo phì ở mức độ nặng nhất, rối loạn nội tiết, gan nhiễm mỡ độ hai, rối loạn chuyển hóa lipid máu, nguy cơ gout cao do tăng axit uric máu kéo dài.

"Rối loạn kinh nguyệt, rong kinh là biến chứng của béo phì", bác sĩ Hoàng nói, thêm rằng khi tăng cân liên tục, mô mỡ dư thừa sản xuất và chuyển hóa hormone sẽ làm cho cơ thể tiết ra một lượng hormone estrogen lớn. Đây là loại hormone chính điều hòa kinh nguyệt, khiến cho lớp nội mạc tử cung không thích nghi kịp, gây rối loạn kinh nguyệt. Mất cân bằng estrogen dẫn đến rối loạn rụng trứng hoặc không rụng trứng, kinh nguyệt không đều.

Bác sĩ Hoàng tư vấn liệu trình giảm cân cho chị Giang. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ tư vấn chị Giang giảm ít nhất 10-15% trọng lượng cơ thể để điều chỉnh chu kỳ kinh nguyệt và cải thiện sức khỏe sinh sản. Chị bắt đầu dùng thuốc ức chế thèm ăn, giảm đói, nhanh no, kết hợp thay đổi chế độ ăn lành mạnh theo tư vấn của chuyên gia dinh dưỡng. Thời gian đầu, chị vẫn ăn theo sở thích nhưng nhờ tác dụng của thuốc, chị cảm thấy nhanh no, lượng thức ăn giảm còn khoảng một nửa so với bình thường. Những bữa phụ, chị Giang tăng cường thêm trái cây ít ngọt, sữa chua, nước dừa, duy trì đi bộ hoặc nhảy dây 15-30 phút mỗi ngày.

Tháng đầu tiên điều trị, chị giảm 5 kg, sau 2 tháng giảm 9 kg, chu kỳ kinh nguyệt khoảng 2-3 tháng một lần, hiện tượng rong kinh đã giảm hẳn.

Rối loạn kinh nguyệt không chỉ ảnh hưởng đến nội tiết mà còn trực tiếp làm tăng nguy cơ hiếm muộn hoặc vô sinh, tăng sản nội mạc tử cung, ung thư. Nguyên tắc điều trị béo phì khoa học, an toàn và hiệu quả nhất là giảm năng lượng nạp vào cơ thể đồng thời tăng tiêu hao năng lượng (bằng cách vận động, tập thể dục). Bác sĩ Hoàng khuyên không nên áp dụng những biện pháp giảm cân phi khoa học như cắt bỏ hoàn toàn tinh bột gây mất cân đối năng lượng, chóng mặt, teo cơ, thiếu hụt vitamin, rối loạn nước, điện giải trầm trọng.

Đức Hạnh

*Tên người bệnh đã được thay đổi