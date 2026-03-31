Rối loạn chức năng tình dục khiến người vợ không thể giao hợp

Hà NộiKết hôn hai năm, người vợ 27 tuổi luôn cảm thấy đau đớn dữ dội, cơ thể gồng cứng mỗi khi giao hợp do hội chứng co thắt âm đạo.

Ngày 29/3, bác sĩ Phạm Minh Ngọc, Phó Giám đốc Trung tâm Y học Giới tính Hà Nội, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, cho biết bệnh nhân bị co thắt âm đạo độ ba do tăng trương lực nhóm cơ sàn chậu. Bệnh gây đau đớn về thể xác và trở thành rào cản tâm lý nặng nề, khiến vợ chồng không thể quan hệ tình dục.

Ban đầu, vợ chồng cho rằng nguyên nhân do tâm lý căng thẳng và thiếu kinh nghiệm. Dần dần, nỗi sợ hãi khiến cả hai quyết định né tránh chuyện chăn gối, người vợ mang cảm giác tự ti, dằn vặt và lo sợ hôn nhân vì vậy tan vỡ.

"Hội chứng co thắt âm đạo là một rối loạn chức năng tình dục nữ khá phổ biến, có thể điều trị nhưng nhiều người không nhận biết được, thường bỏ qua hoặc e ngại không đi khám", bác sĩ Ngọc giải thích. Tiên lượng điều trị cho bệnh nhân thường rất khả quan. Thực tế lâm sàng cho thấy trên 95% bệnh nhân co thắt âm đạo dạng tăng trương lực cơ có thể phục hồi và quan hệ tình dục bình thường nếu tuân thủ đúng phác đồ.

Bác sĩ khuyên bệnh nhân tập kiểm soát cơ sàn chậu và sử dụng bộ nong âm đạo theo lộ trình. Phương pháp này giúp người vợ làm quen và thích nghi dần với sự thâm nhập, giải trừ phản xạ co thắt vô thức và cải thiện cảm giác đau.

Co thắt âm đạo là tình trạng các cơ vùng chậu sinh dục co thắt ngoài ý muốn, ngăn cản mọi động thái đưa vào âm đạo. Hội chứng này dễ dàng chẩn đoán chỉ qua hỏi bệnh và khám thực thể, không cần làm các xét nghiệm tốn kém. Thông thường các thể co thắt âm đạo phổ biến là tăng trương lực cơ sàn chậu, tăng sinh dây thần kinh, tâm lý.

Bệnh được phân thành 5 mức độ từ độ 1 nhẹ nhất đến độ 5 nặng nhất.

Bác sĩ khuyến cáo chị em gặp khó khăn trong quan hệ tình dục, khi yêu bị đau rát hoặc ân ái thành công thì nên đến bác sĩ khám để được điều trị sớm. Ngoài nguyên nhân co thắt âm đạo, đây cũng có thể là dấu hiệu của nhiều căn bệnh nguy hiểm ở nữ giới như ung thư, viêm nhiễm...

Thùy An