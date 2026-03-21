Rockwoool ra mắt bông sợi đá cách nhiệt tại Việt Nam

Rockwool ra mắt giải pháp bông sợi đá cách nhiệt, cách âm và chống cháy từ Đan Mạch tại thị trường Việt Nam, nhằm đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng an toàn.

Sự kiện ra mắt được tổ chức tại White Palace Hoàng Văn Thụ, TP HCM, ngày 12/3, với thông điệp "Kết tinh thiên nhiên - kiến tạo chuẩn sống". Doanh nghiệp đặt mục tiêu cung cấp các giải pháp vật liệu hỗ trợ nâng cao tiêu chuẩn an toàn và hiệu quả năng lượng cho công trình.

Các sản phẩm được trưng bày tại sự kiện. Ảnh: Rockwool

Theo đại diện doanh nghiệp, chính thức mở rộng hoạt động tại thị trường Việt Nam vào tháng 1 năm nay đánh dấu bước mở rộng hoạt động của tập đoàn có hơn 85 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực vật liệu bông sợi đá. Rockwool cũng đưa vào vận hành nhà máy tại Tây Ninh nhằm chủ động nguồn cung trong nước. Việc sản xuất tại Việt Nam giúp rút ngắn thời gian giao hàng khoảng 4-6 tuần xuống còn 4-6 ngày.

Tại sự kiện, khách mời được trực tiếp tìm hiểu hệ sinh thái bông sợi đá Rockwool qua nhiều mô hình ứng dụng thực tế. Các giải pháp gồm: nhóm mái (Cool 'n' Comfort) hạn chế bức xạ nhiệt; nhóm vách - trần (Safe 'n' Silent) giảm thiểu tối đa tiếng ồn. Bên cạnh đó còn có giải pháp cho cửa chống cháy, nhà lắp ghép, Facade, HVAC (Thermalrock), lõi chống cháy dành riêng cho Sandwich panels (Spanrock - Lamrock) và nhóm bảo ôn công nghiệp (ProRox),tất cả dòng sản phẩm đều đáp ứng tiêu chuẩn chống cháy loại Euroclass A1. Được sản xuất từ đá tự nhiên, vật liệu cách nhiệt chống cháy này có độ bền đồng hành cùng công trình, có thể tái chế, là giải pháp hỗ trợ dự án đạt các chứng nhận công trình xanh LEED, Lotus.

Các lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện hoạt động tượng trưng cho quá trình chuyển hóa nham thạch thành sợi đá. Ảnh: Rockwool

Ngoài phần giới thiệu sản phẩm, chương trình còn bố trí khu vực trải nghiệm để minh họa khả năng cách nhiệt và cách âm của vật liệu. Tại mô hình Ngôi nhà cách nhiệt, nguồn nhiệt được đặt bên trên mô phỏng điều kiện nhiệt cao, trong khi bề mặt bên trong có lớp bông sợi đá Rockwool vẫn duy trì nhiệt độ ổn định không thay đổi. Sự chênh lệch nhiệt độ giữa hai bề mặt cho thấy hiệu quả của lớp vật liệu cách nhiệt.

Ở mô hình Hộp cách âm, âm thanh cường độ cao được phát ra khi nắp hộp mở. Khi nắp hộp đóng lại, lớp bông sợi đá giúp giảm đáng kể mức độ âm thanh truyền ra bên ngoài. Các mô hình này giúp người tham dự quan sát trực tiếp cách vật liệu hoạt động trong môi trường mô phỏng.

Trong phần nghi thức của sự kiện, ban lãnh đạo Rockwool thực hiện hoạt động tượng trưng cho quá trình chuyển hóa nham thạch thành sợi đá. Theo đại diện doanh nghiệp, hình ảnh này biểu tượng cho sự gắn kết giữa nền tảng kỹ thuật của tập đoàn đang hiện diện tại hơn 120 quốc gia cùng sứ mệnh kiến tạo chuẩn sống bền vững tại Việt Nam.

Theo kế hoạch giai đoạn 2026-2030, Rockwool tập trung hỗ trợ kỹ thuật cho các dự án xây dựng lớn và các công trình có yêu cầu cao về tiêu chuẩn an toàn cháy nổ, trong đó có các dự án áp dụng quy chuẩn QCVN 06/2023. Doanh nghiệp cũng cho biết sản phẩm của hãng được sử dụng trong một số công trình tại Việt Nam như nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất, nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I, Nhà máy Vinfast và một số dự án công nghiệp quy mô lớn.

Thông qua sự kiện này, Rockwool giới thiệu các giải pháp vật liệu cách nhiệt và chống cháy, đồng thời trao đổi với các chuyên gia, doanh nghiệp xây dựng về xu hướng vật liệu xanh trong ngành xây dựng. Doanh nghiệp cho biết các giải pháp bông sợi đá có thể góp phần nâng cao tiêu chuẩn an toàn, hiệu quả năng lượng và tính bền vững cho các công trình trong tương lai.

(Nguồn: Rockwool Việt Nam)