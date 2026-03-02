Hãng điện thoại Trung Quốc Honor hé lộ khả năng chuyển động linh hoạt của Robot Phone, điện thoại có cánh tay robot gắn camera và tích hợp AI.

Tại triển lãm di động MWC 2026 ở Barcelona (Tây Ban Nha) hôm 1/3, Honor đưa Robot Phone cùng một robot hình người lên sân khấu để thể hiện khả năng nhảy múa theo nhạc và tương tác với con người. Trong khi robot hình người mới chưa có nhiều thông tin, Robot Phone đã được Honor hé lộ lần đầu từ tháng 10/2025. Hãng đặt mục tiêu tung mẫu điện thoại này ra thị trường Trung Quốc nửa cuối năm nay.

Trong màn trình diễn hôm 1/3, cánh tay gắn camera của Robot Phone nhiều lần thực hiện những động tác như lắc lư, xoay, thậm chí lộn ngược. Điện thoại cũng đưa ra câu trả lời nhanh chóng khi được James Li, CEO Honor, đặt câu hỏi.

Honor cho biết Robot Phone có "cá tính", có thể phản hồi bằng cách gật hoặc lắc đầu. Người dùng có thể trò chuyện với trợ lý ảo trên điện thoại bằng văn bản hoặc giọng nói. Công ty cũng trình chiếu video cho thấy một người hỏi xin gợi ý trang phục, và robot gật hoặc lắc để chọn bộ đồ phù hợp.

Robot Phone của Honor trình diễn trên sân khấu Robot Phone và robot hình người mới của Honor trình diễn trên sân khấu tại triển lãm di động MWC 2026 ở Barcelona (Tây Ban Nha). Video: Honor

Honor tiết lộ, camera chính của Robot Phone trang bị cảm biến 200 megapixel và hãng tự phát triển động cơ siêu nhỏ để điều khiển chuyển động cánh tay. Camera cho phép thực hiện cuộc gọi video mượt mà hơn, có thể theo dõi khi người dùng chuyển động nhờ công nghệ theo dõi đối tượng dựa trên AI.

Hãng điện thoại Trung Quốc cũng sử dụng một số kỹ thuật dùng trong điện thoại gập để khiến camera chắc chắn hơn, đồng thời tích hợp hệ thống gimbal 4 bậc tự do vào máy. Vật liệu của cánh tay robot giống với bản lề của điện thoại gập Magic V6, đạt độ bền kéo 2800 MPa.

Francisco Jeronimo, Phó chủ tịch phụ trách dữ liệu và phân tích tại IDC, cho rằng việc ra mắt Robot Phone là một cách đẩy mạnh marketing, tạo tiếng vang khi công ty hướng đến phát triển thị phần ngoài Trung Quốc. Ông nói với CNBC: "Thiết bị có yếu tố mới lạ và họ cần đổi mới như vậy để thể hiện năng lực. Nó sẽ thu hút sự chú ý. Nhưng điều này có chuyển thành doanh số khi tung ra thị trường hay không vẫn còn khó đoán, đặc biệt nếu đó là điện thoại giá cao hoặc cồng kềnh".

Thu Thảo (Theo CNBC, Tech Crunch)