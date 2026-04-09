Robot phẫu thuật 'sửa' cơ hoành cho người đàn ông

TP HCMÔng Minh, 56 tuổi, mắc bệnh nhão cơ hoành, được bác sĩ dùng robot phẫu thuật tạo hình giúp cơ co giãn bình thường.

Cơ hoành là cơ quan quan trọng ngăn cách khoang ngực và bụng, hỗ trợ hô hấp. Nhão cơ hoành xảy ra khi dây thần kinh hoành ngừng kích thích, khiến cơ mất trương lực, không co giãn.

TS.BS Nguyễn Anh Dũng, Trưởng khoa Ngoại Lồng ngực - Mạch máu, Trung tâm Ngoại Lồng ngực - Mạch máu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết vòm hoành phải của ông Minh cao bất thường, khiến các tạng trong ổ bụng (gan, thận...) nhô lên, chèn ép gây xơ xẹp 1/3 dưới phổi phải, mờ góc sườn hoành phải. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân mắc bệnh nhão cơ hoành bên phải, có thể gây suy hô hấp. Bệnh ít gặp, khó phát hiện do triệu chứng không rõ ràng, nên thường bị chẩn đoán nhầm với viêm phổi, nang thùy dưới phổi...

Phương pháp điều trị bệnh nhão cơ hoành chủ yếu là mổ mở hoặc nội soi. Theo bác sĩ Dũng, nếu mổ mở hay nội soi truyền thống, bệnh nhân có nguy cơ biến chứng trong và sau mổ như chảy máu, nhiễm trùng, tràn máu màng phổi, tràn khí màng phổi, suy hô hấp phải thở máy lâu dài. Các bác sĩ quyết định phẫu thuật bằng robot để hạn chế biến chứng.

Các bác sĩ phẫu thuật tạo hình cơ hoành với sự hỗ trợ của robot Da Vinci Xi. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Êkíp mở các lỗ nhỏ ở ngực, đưa 4 cánh tay robot vào và gỡ dính đáy phổi ra khỏi cơ hoành. Cánh tay robot xoay 540 độ, được gắn camera 3D, phóng đại 15 lần, giúp bác sĩ thao tác chính xác trong không gian mổ nhỏ hẹp. Tiếp đến, bác sĩ điều khiển các cánh tay robot khâu gấp nếp tạo hình cơ hoành, bệnh nhân giảm đau, ít chảy máu. Vùng nhão cơ hoành được khâu phục hồi, gần đúng với sinh lý cơ thể.

Sau mổ 2 ngày, ông Minh hết mệt, không khó thở, nói chuyện và sinh hoạt bình thường, được xuất viện. Theo bác sĩ Dũng, thời gian hồi phục sau mổ khoảng 3-5 ngày, rút ngắn 50% so với mổ mở (7-10 ngày).

Ngoài yếu tố bẩm sinh còn có nhiều nguyên nhân gây nhão cơ hoành như tai biến mạch máu não, từng phẫu thuật tim, mắc bệnh lý về cơ như loạn dưỡng cơ, bệnh cơ viêm, bệnh cơ có nguồn gốc chuyển hóa... Khi xuất hiện triệu chứng bất thường như khó thở, đau tức ngực, đau vùng mũi ức hay hạ sườn trái, ợ hơi, buồn nôn, đặc biệt là sau khi ăn no..., người bệnh cần đi khám để tìm nguyên nhân và điều trị kịp thời.

Thu Hà

*Tên bệnh nhân đã được thay đổi