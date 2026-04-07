Robot phẫu thuật chữa sa bàng quang, tử cung cho cụ bà

TP HCMBà Thảo, 76 tuổi, mắc nhiều bệnh nền, sa bàng quang và tử cung sau 5 lần sinh con, được bác sĩ phẫu thuật bằng robot.

Bà Thảo tăng huyết áp, đái tháo đường, uống thuốc hàng ngày. Một năm trước, vùng kín xuất hiện khối sa gây khó tiểu, tiểu nhiều lần, bà khám tại Mỹ được chẩn đoán sa bàng quang, tử cung song chưa can thiệp.

BS.CKII Nguyễn Bá Mỹ Nhi, Giám đốc Trung tâm Sản Phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết người bệnh cùng lúc sa tử cung và bàng quang độ 3, do mãn kinh nội tiết suy giảm kèm tiền sử 5 lần sinh nở khiến cơ sàn chậu suy yếu. Trường hợp này có chỉ định phẫu thuật treo nâng đưa bàng quang, tử cung về vị trí giải phẫu bình thường, phục hồi các rối loạn chức năng đường tiểu dưới.

Êkíp quyết định phẫu thuật nội soi cho bệnh nhân bằng robot giúp giảm xâm lấn, hạn chế sai số, tối ưu hiệu quả phẫu thuật, rút ngắn thời gian hồi phục.

Êkíp phẫu thuật nội soi điều trị sa bàng quang - tử cung bằng robot Da Vinci Xi cho bà Thảo. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Mỹ Nhi điều khiển 4 cánh tay robot bóc tách ở các khoang sâu trong vùng chậu, sau đó đặt tấm lưới sinh học, cố định vào dải chậu lược hai bên để nâng đỡ tử cung, bàng quang về vị trí giải phẫu (không phải cắt bỏ khối sa). Hệ thống cánh tay robot linh hoạt, được trang bị camera cho hình ảnh 3D phóng đại giúp bác sĩ thao tác chính xác trong khoang chậu hẹp, giảm nguy cơ tổn thương mô xung quanh.

Bà Thảo hồi phục nhanh và được xuất viện sau mổ một ngày. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

6 giờ sau mổ, bà Thảo tập đi lại, không đau, xuất viện sau một ngày. Sa bàng quang, sa tử cung là bệnh thường gặp ở phụ nữ sinh nhiều lần, sau mãn kinh hoặc lao động nặng khiến cơ sàn chậu suy yếu, cơ quan trong bụng bị đẩy ra ngoài. Bệnh không tự khỏi, cần được điều trị sớm.

Bác sĩ Mỹ Nhi khuyến cáo phụ nữ nên chú ý các dấu hiệu như nặng vùng kín, xuất hiện khối lộ ra ngoài âm đạo, rối loạn tiểu tiện hoặc xuất huyết bất thường. Điều trị ở giai đoạn đầu thường đơn giản, ít biến chứng. Sau phẫu thuật, người bệnh cần vận động nhẹ, tránh gắng sức hay làm việc nặng, chế độ ăn bổ sung nhiều rau, uống đủ nước để hạn chế táo bón, tái khám định kỳ. Trường hợp người bệnh sinh sống ở nước ngoài như bà Thảo nên mang theo hồ sơ phẫu thuật khi trở về nước, tái khám tại cơ sở y tế có chuyên khoa phụ khoa hoặc tiết niệu để được tiếp tục theo dõi.

Minh Tâm