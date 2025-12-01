Robot hoàn thành đào ngầm gần 4 km dưới lòng Hà Nội

Sáng 1/12, sau 16 tháng, robot TBM số 1 đào đến ga Hà Nội, hoàn thành khoan ngầm qua bốn nhà ga với chiều dài gần 4 km tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội.

TBM số 1 bắt đầu đào ngầm từ ga S9 Kim Mã ngày 30/7/2024 ở độ sâu 18 m. Ngày 7/3/2025, robot tới ga S10 Cát Linh, vượt 1.338 m hầm đầu tiên. Ngày 28/7, robot đến ga S11 Văn Miếu và ngày 1/12 tới điểm cuối cùng ga Hà Nội. Đây là lần đầu tiên công nghệ đào hầm TBM được vận hành thi công xuyên lòng đất Thủ đô.

Chủ đầu tư và các đơn vị tham gia thi công hầm chụp ảnh lưu lại khoảnh khắc lịch sử của dự án metro Nhổn - ga Hà Nội, sáng 1/12. Ảnh: Võ Hải

Theo Ban Quản lý đường sắt Hà Nội (MRB - chủ đầu tư), các đơn vị thi công đã lắp đặt 1.720 vòng vỏ hầm, tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn và môi trường, đảm bảo an toàn cho công trình trên mặt đất, đặc biệt là khi đi qua các khu vực đông dân cư và có nhiều di sản.

Song song với TBM số 1, robot TBM số 2 đang thi công đoạn hầm còn lại, hiện tiếp tục hành trình tới ga S11 Văn Miếu. Đến hôm nay, tiến độ thi công tổng thể gói thầu CP03 - hầm và các ga ngầm đạt hơn 72%; đúc được 3.395/3.495 vòng vỏ hầm, đáp ứng tiến độ.

Bộ đôi robot TBM được thiết kế riêng cho dự án tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn Nhổn - ga Hà Nội. Máy được sản xuất bởi hãng Herrenknecht (Đức), dài hơn 100 m, nặng khoảng 850 tấn. Sau khi kết thúc khoan ngầm, phần đầu khoan của các TBM sẽ được tháo dỡ tại ga Hà Nội, hệ thống thiết bị phụ trợ còn lại sẽ được kéo trở về và tiếp tục tháo dỡ tại ga S9 Kim Mã.

Robot đào ngầm đến ga S12 Khoảnh khắc robot đào ngầm khoan đến ga S12 (ga Hà Nội) sáng 1/12. Video: Võ Hải

Ông Park Young Ill, Giám đốc dự án, đại diện Liên danh Hyundai - Ghella (HGU), chia sẻ điều kiện địa chất của Hà Nội vốn phức tạp, các công trình trên mặt đất đa dạng, bao gồm cả những tòa nhà mới và cũ, các di tích văn hóa và lịch sử. Nhờ sự chuẩn bị khoa học, các trở ngại được xử lý hiệu quả và là cơ sở để liên danh tin tưởng vào sự thành công của TBM số 2.

Phó trưởng ban MRB Nguyễn Bá Sơn cho hay trước khi khoan ngầm, đơn vị đã khảo sát cẩn trọng để thiết kế và đề xuất thông số kỹ thuật cho robot TBM, đồng thời xây dựng kịch bản ứng phó, biện pháp an toàn ở mức cao nhất. Mặc dù vậy, trong quá trình thi công dự án cũng đã không tránh khỏi những ảnh hưởng nhất định tới đời sống người dân như việc phun trào vữa khoan tại một số vị trí.

"Tôi gửi lời cảm ơn sâu sắc tới người dân, đặc biệt những người sống, làm việc quanh dự án, những người đã chia sẻ, thấu hiểu và đồng hành cùng chúng tôi suốt thời gian qua", ông Sơn nói.

Đoạn tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội. Đồ họa: An Nhiên

Tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội dài 12,5 km, gồm 8 ga trên cao và 4 ga ngầm. Đoạn trên cao dài 8,5 km (Nhổn - Cầu Giấy), đoạn đi ngầm dài 4 km (Cầu Giấy - ga Hà Nội) qua các ga ngầm từ S8 đến S12.

Dự án khởi công từ năm 2009, từng đặt mục tiêu hoàn thành vào 2015 nhưng nhiều lần điều chỉnh tiến độ. Ngày 8/8/2024, đoạn trên cao bắt đầu vận hành thương mại, toàn tuyến dự kiến hoàn thành trong năm 2027.

Võ Hải