Robbie Williams từng bị cướp dọa chặt đầu

Ca sĩ Robbie Williams từng bị một nhóm cướp địa phương chặn đường, dọa chặt đầu khi đến Haiti làm từ thiện.

Ngày 1/7, trên chương trình podcast Edge, nam ca sĩ cho biết sự việc xảy ra năm 2010, khi anh cùng vợ đến đây làm từ thiện bốn ngày. "Một nhóm cướp dọa sẽ chặt đầu chúng tôi. Nghĩ lại, mọi chuyện thật đáng sợ. Chúng tôi lo lắng không biết có nên ra đường tiếp trong suốt chuyến đi hay không", Williams nói.

Robbie Williams (trái) đến Haiti làm từ thiện năm 2010. Ảnh: UNICEF UK.

Haiti từng bị ảnh hưởng nặng nề bởi trận động đất 7 độ richter năm 2010, khiến khoảng 250 nghìn người chết và hàng triệu người mất nhà cửa. Robbie Williams cho biết xúc động khi chứng kiến hoàn cảnh sống khó khăn của người dân nơi đây. "Trẻ em chịu ảnh hưởng nặng nhất. Làm việc bên cạnh chúng khiến tôi khao khát được làm cha sớm nhất có thể", ca sĩ nói.

Robbie Williams sau đó cùng vợ Ayda Field có liên tiếp bốn con từ năm 2012 đến nay. Trong quá khứ, anh nói không dám làm cha vì lối sống tiệc tùng, nghiện ngập. Ca sĩ nói trên tạp chí Big Issue năm 2006: "Tôi không chắc mình muốn một cuộc sống yên ổn và có con. Tôi lo các con tôi sẽ phải đau buồn. Tôi không muốn chứng kiến cảnh đó vì nó quá sức chịu đựng của tôi".

Robbie Williams và vợ Ayda Field. Ảnh: Hello Magazine.

Anh dần thay đổi suy nghĩ khi gặp Ayda Field năm 2006. Hai người làm đám cưới năm 2010. Gia đình hiện tránh dịch tại biệt thự ở London. Williams cho biết thấy may mắn vì được dành nhiều thời gian bên vợ con. Anh cũng đang chuẩn bị cho một tour diễn trực tuyến cùng các thành viên cũ của nhóm Take That.

Robbie Williams - Angels Bản hit "Angels" của Robbie Williams. Video: Youtube.

Đạt Phan